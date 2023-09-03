الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط شخص بتهمة غسيل أموال بـ30 مليون جنيه بالقليوبية

ضبط شخص
ضبط شخص

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على شخص يقوم بغسيل أموال بمبلغ يقدر بنحو 30 مليون جنيه فى أنشطة تجارية فى شبين القناطر بمحافظة القليوبية تبين أنها متحصلة من تجارة المخدرات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وتم التحفظ على المتهم والممتلكات والأموال وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية فى إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث أفادت تلك المعلومات بقيام أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر فى محافظة القليوبية بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ تأسيس أنشطة تجارية  وشراء العقارات وشراء السيارات.

أضافت التحريات أن المتهم قام بإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ30 مليون جنيه تقريباً.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتم التحفظ على الأموال والممتلكات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

شبين القناطر مباحث القليوبية مديرية أمن القليوبية غسيل أموال معلومات جنائية

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