الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط هارب من 74 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية

مدير أمن القليوبية
مدير أمن القليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على أحد الأشخاص هارب من تنفيذ 74 حكما قضائيا بإجمالي 77 سنة سجن وكفالات مالية وتم التحفظ على المتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة يفيد قيام قوة أمنية أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الاشخاص هارب من عدة أحكام.

مدد الحبس بلغت 77 سنة

وبالكشف عليه جنائيا تبين أنه هارب من تنفيذ 74 حكما بإجمالي مدد حبس بلغت 77 سنة وكفالات مالية وتم التحفظ على المتهم لحين العرض على النيابة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملة أمنية مديرية أمن القليوبية ضبط هارب مباحث القليوبية شبرا الخيمة

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