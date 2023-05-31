الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط ربة منزل هاربة من 24 سنة سجن فى بنها

ضبط ربة منزل
ضبط ربة منزل

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام فى مديرية أمن القليوبية من ضبط ربة منزل هاربة من 24 سنة سجن جملة أحكام 65 حكما ما بين مستأنف وجزئى، وتم التحفظ على المتهمة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وردت معلومات إلى مباحث تنفيذ الأحكام فى مديرية أمن القليوبية تفيد تردد ربة منزل هاربة من عدة أحكام على محل سكنها بدائرة مركز شرطة بنها.

تم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية وتوصلت تحريات مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية أن المتهمة هاربة من 65 حكما "15 مستأنف و50 جزئى" فى قضايا "تبديد بإجمالى عقوبات بالسجن بلغت 24 سنة و11 شهرا.

وتوجهت قوة ألقت القبض عليها أثناء ترددها على محل سكنها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط ربة منزل مديرية أمن القليوبية مركز شرطة بنها مباحث تنفيذ الأحكام مدير إدارة البحث الجنائى

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