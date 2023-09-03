علاء الزهيري يؤكد أهمية ملتقى التأمين في تنشيط السياحة

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن فعاليات ملتقى شرم رانديفو الخامس للتأمين وإعادة التأمين، ستنطلق يوم 17 سبتمبر الجاري، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور 920 مشاركا من 33 دولة.

وأضاف الزهيري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، في مقر الاتحاد المصري للتأمين بالقاهرة، أن رعاية رئيس مجلس الوزراء الملتقي تؤكد اهتمام الدولة بقطاع التأمين، مشيرا إلى أنه يمثل منصة مهمة لشركات التأمين المصرية لتجديد اتفاقيات إعادة التأمين، ومناقشة الاتفاقيات الجديدة مع الشركات الأجنبية، حيث يجمع هذه الشركات تحت سقف واحد، مما يوفر الوقت والمال على الشركات.

واعتبر أن الملتقى يعد فرصة لعقد بروتوكولات بين الأطراف ذات الصلة، ومناقشة تطورات صناعة التأمين وانعكاسات الظروف العالمية مثل التضخم والحرب الروسية الأوكرانية والعوامل الاقتصادية والسياسية الراهنة على نشاط التأمين، ودور التأمين في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.

وشدد الزهيري على أهمية الملتقى في تنشيط السياحة في مصر والترويج لها، حيث يشارك في نسخة هذا العام 920 مشاركا، ما يعني قضاء المشاركين نحو 5000 ليلة في فنادق مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن قطاع التأمين يسهم بنحو 1٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي وأن مصر تأتي في المرتبة الثالثة في أفريقيا من حيث مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي بعد جنوب افريقيا والمغرب.

وبين أن الملتقى سينطلق في الثامنة مساء يوم 17 سبتمبر بحفل استقال، وتبدأ الفعاليات الرسمية في اليوم التالي بالجلسة الافتتاحية والتي سيتحث خلالها الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، واللواء خالد فودة، محافظ محافظة جنوب سيناء، والسفير عمرو عباس، مساعد وزير الهجرة لشؤون الجاليات، وإسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.

وأوضح الزهيري، أن اليوم الثاني من الملتقى يتضمن عقد جلستي عمل، الأولى بعنوان "التأمين الطبي وقانون التأمين الصحي الصحي الشامل، والثانية بعنوان "دور التأمين في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية"، كما سيتم تدشين فرع المنظمة الإفريقية لمحترفي التأمين الشباب (YIPS) في مصر، عقب انتهاء الجلسة الأولى.

ولفت إلى أن اليوم الثالث من الملتقى يشمل عقد أربع جلسات، تتناول الأولى "تحديات وإستراتيجيات تطوير نظام بيئي للتأمين التكنولوجي المستدام"، وتناقش الثانية "سبل تحقيق الشمول التأميني بالرغم من ارتفاع تكلفة المعيشة من وجهة نظر شركات التأمين ومعيدي التأمين والوسطاء"، في حين تعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان "شركة التأمين المستقبلية الناجحة"، بينما تتناول الجلسة الختامية "نظرة مستقبلية والخطوات القادمة".

وقال الزهيري إنه في ختام اليوم الثالث، سيكرم الاتحاد المصري للتأمين الفائزين بمسابقة عزة عارفين، ونظيرتها الرياضية.