الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بيطرى بورسعيد" ينظم قافلة للكشف على الأغنام والدواجن والخيول.. والعلاج مجانًا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تعاونت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد برئاسة الدكتور عاطف عيسى مع المركز القومي للبحوث، في تنظيم قافلة طبية، اليوم الأحد، بقريتي الرضوان والعاشر جنوب بورسعيد، للكشف على الماشية والأغنام والدواجن والخيول وصرف العلاج للحالات التي تطلب علاجًا ومتابعة.

جولات إرشادية

وشهدت القافلة الطبية البيطرية الكشف على الحالات المرضية فى الماشية والأغنام والدواجن والخيول، وعمل السونار وصرف العلاج بالمجان.

كما واصلت مديرية الطب البيطري جولاتها الإرشادية للتوعية بضرورة المشاركة في الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وأهمية التحصين والتسجيل والترقيم والتأمين على الماشية فى الحفاظ على الثروة الحيوانية، بالإضافة لتوفير التطعيمات ضد إنفلونزا الطيور وأمراض الطيور المهاجرة التى قد تصيب الإنتاج الداجني.

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أمصال الإنفلونزا بورسعيد دواجن جنوب بورسعيد بيطري بورسعيد

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