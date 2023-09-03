البحث عن تمويل.. فعاليات متواضعة لإحياء ذكرى وفاة الملكة إليزابيث الثانية

كشف مكتب مجلس الوزراء البريطاني عن خطط لإقامة فعاليات تكريم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في ذكرى وفاتها الأولى التي توافق يوم الجمعة المقبل، حيث سيتم الكشف عن خطط إقامة نصب تذكاري دائم للملكة الراحلة وبرنامج الإرث الوطني على شرفها في عام 2026 بمناسبة عيد ميلادها المئة، بينما وصف المراقبون مخططات إحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيل أطول ملوك بريطانيا على العرش بأنها متواضعة، حيث تبحث الحكومة عن خيارات تمويل لمخططات تكريم الملكة الراحلة.

مقترحات جديدة لتكريم الملكة إليزابيث الثانية

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن اللجنة التذكارية للملكة إليزابيث ستوصي بمقترحات "لتكريم مناسب" للملكة الأطول حكمًا في البلاد بعد وفاتها في 8 سبتمبر 2022.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن المبادرة ستحظى بدعم مشترك من قبل حكومة المملكة المتحدة والأسرة المالكة، مع تعيين اللورد روبن جانفرين، السكرتير الخاص السابق للملكة الراحلة، رئيسا للمبادرة.

وستنظر الهيئة المستقلة التي تم تشكيلها للإشراف على تكريم حياة إليزابيث الثانية في الخدمة العامة والأسباب التي دعمتها، وستطلب اقتراحات من الجمهور.

وقالت الحكومة إنها ستدعم المقترحات وتنظر في خيارات التمويل، مع الكشف عن أي خطط لتتزامن مع عيد ميلاد الملكة المائة في عام 2026، ومن المقرر تعيين كبار الشخصيات والخبراء في اللجنة لوضع الأفكار ورفع توصياتهم إلى الملك ورئيس الوزراء.

وأضاف اللورد جانفرين: "إنه لشرف كبير أن يُطلب مني رئاسة اللجنة التذكارية للملكة إليزابيث".

وتابع: "سيكون تحديًا فريدًا أن نحاول تصوير المساهمة الاستثنائية التي قدمتها الملكة الراحلة في حياتنا الوطنية طوال فترة حكمها الطويلة جدًا للأجيال القادمة."

يعد اللورد جانفرين شخصية موثوقة عمل في قصر باكنجهام في أدوار مختلفة من عام 1987 إلى عام 2007. وقد تم تكريمه في عام 2007 وهو عضو في مجلس اللوردات.

وقال نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن: "الملكة إليزابيث الثانية كانت أطول ملوكنا حكمًا وأعظم موظف حكومي".

وتابع: "سيبدأ اللورد جانفرين الآن العمل المهم المتمثل في تصميم تكريم مناسب لتراثها في خدمة أمتنا والكومنولث."

وكشفت الملكة الراحلة عن تمثال لوالدها جورج السادس في المول عام 1955، بينما تم نصب تمثال للملكة الأم في مكان قريب عام 2009.