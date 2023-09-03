" الزناتي " يفتتح الدورة 83 المتخصصة في استراتيجيات الأمن القومي عبر الفيديو كونفرانس





افتتح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الدورة التدريبية الـ 83 المتخصصة في استراتيجيات الأمن القومي، بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للتدريب، التي تقام بمقر النقابة الفرعية للمعلمين بالمحلة عبر الفيديو كونفرانس ، وذلك وفقا للبروتوكول المشترك بين النقابات المهنية والأكاديمية.

250 متدرب من مختلف النقابات المهنية والأكاديمية

وتضم الدورة التدريبية الحالية 250 متدرب من مختلف النقابات المهنية، وتستمر لمدة أسبوعين على أن يكون اليوم الختامي في مقر أكاديمية ناصر العسكرية، لاستلام الشهادات.

وتتناول الدورة العديد من الموضوعات التى تتعلق بالأمن القومي ،وتطوير الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

وحث الزناتى المتدربين على ضرورة الاستفادة القصوى من خبرة المدربين والالتزام التام ببرنامج التدريب ومواعيد المحاضرات، كما وجه الشكر إلي الدكتورة فيفيان مسئول التدريب على الجهود المبذولة، لعقد دورات تدريب المعلمين ،التى تهدف إلى زيادة الوعي والتثقيف بالأمن القومي والمخاطر التى تحيط بالوطن.



وكان قد افتتح خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس إتحاد المعلمين العرب، الدورة التثقيفية الـ82 ، للمعلمين المتخصصة في أساليب التفكير والدراسات المستقبلية ، بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للتدريب والتي تقام بمقر النقابة العامة للمعلمين بالقاهرة، وفقا للبروتوكول المشترك بين اتحاد النقابات المهنية، والأكاديمية العسكرية للتدريب.

ويشارك في الدورة الحالية 100متدرب، وتستمر لمدة أسبوعين على أن يكون اليوم الختامي في مقر الأكاديمية العسكرية للتدريب لاستلام الشهادات.

وتتناول الدورة التدريبية أسس ومبادئ تحليل المعلومات، وبناء السيناريوهات في الدراسات المستقبلية، أساليب التفكير الحديثة لمواجهة تحديات الأمن القومي، بالإضافة إلى محاضرات عن الذكاء الاصطناعي والتفكير التصميمي والإبداع المؤسسي ، ومبادئ التفكير الناقد، والتفكير الإبداعي .

وشدد الزناتي على المشاركين بضرورة الالتزام التام ببرنامج التدريب ومواعيد المحاضرات، والاستفادة القصوى من خبرة المدربين.