نقيب المعلمين يفتتح الدورة التدريبية الـ82 حول أساليب التفكير والدراسات المستقبلية

افتتح خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم، الدورة التثقيفية الـ82 للمعلمين، المتخصصة في أساليب التفكير والدراسات المستقبلية، بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للتدريب، والتي تقام بمقر النقابة العامة للمعلمين بالقاهرة، وفقا للبروتوكول المشترك بين اتحاد النقابات المهنية، والأكاديمية العسكرية للتدريب.

ويشارك في الدورة الحالية 100 متدرب، وتستمر لمدة أسبوعين، على أن يكون اليوم الختامي في مقر الأكاديمية العسكرية للتدريب لاستلام الشهادات.

وتتناول الدورة التدريبية أسس ومبادئ تحليل المعلومات، وبناء السيناريوهات في الدراسات المستقبلية، وأساليب التفكير الحديثة لمواجهة تحديات الأمن القومي، بالإضافة إلى محاضرات عن الذكاء الاصطناعي والتفكير التصميمي والإبداع المؤسسي، ومبادئ التفكير الناقد، والتفكير الإبداعي.

وشدد "الزناتي" على المشاركين بضرورة الالتزام التام ببرنامج التدريب ومواعيد المحاضرات، والاستفادة القصوى من خبرة المدربين.