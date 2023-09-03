الخارجية الأوكرانية لـ "القاهرة الإخبارية": لم نستخدم كل قواتنا بعد

صرح مستشار وزير الخارجية الأوكراني، يفهين ميكيتنكو، بأن القوات الأوكرانية تحرز تقدمًا مستمرًا، حيث قامت بالسيطرة على 250 كلم2 من الأراضي الأوكرانية خلال الفترة الماضية.

التقدم جنوبًا

وقال ميكيتنكو، خلال مداخلة له عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن الجيش الأوكراني يتقدم على جبهات الجنوب ويواصل اختراق دفاعات القوات الروسية، مؤكدًا أنه رغم تفوق الطيران الروسي، فإن القوات الأوكرانية تواصل التصدي للهجمات الروسية.

وأوضح أن الجيش الأوكراني لم يستخدم بعد كل قواته، وهو في انتظار إمدادات الصواريخ الغربية لضرب أهداف بالجبهة الروسية، منوهًا بأن: الشعب والحكومة الأوكرانية مصممان على استرجاع أراضيها، وليست لدينا مطامع في أراضي الدول الأخرى.

البنية التحتية

وأشار إلى أن نتائج حاصلات أوكرانيا من الحبوب بلغت 33 مليون طن رغم تفخيخ قوات روسيا مئات الأفدنة، معلقًا أن الحرب دمرت قطاعًا كبيرًا من البنية التحتية الأوكرانية.

واختتم مستشار وزير الخارجية الأوكراني بأن هناك دولًا إفريقية والصين وجهات دولية أخرى تقوم بدور الوساطة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.