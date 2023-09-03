الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخارجية الأوكرانية لـ "القاهرة الإخبارية": لم نستخدم كل قواتنا بعد

مستشار وزير الخارجية
مستشار وزير الخارجية الأوكراني يفهين ميكيتنكو

صرح مستشار وزير الخارجية الأوكراني، يفهين ميكيتنكو، بأن القوات الأوكرانية تحرز تقدمًا مستمرًا، حيث قامت بالسيطرة على 250 كلم2 من الأراضي الأوكرانية خلال الفترة الماضية.

التقدم جنوبًا

وقال ميكيتنكو، خلال مداخلة له عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن الجيش الأوكراني يتقدم على جبهات الجنوب ويواصل اختراق دفاعات القوات الروسية، مؤكدًا أنه رغم تفوق الطيران الروسي، فإن القوات الأوكرانية تواصل التصدي للهجمات الروسية.

وأوضح أن الجيش الأوكراني لم يستخدم بعد كل قواته، وهو في انتظار إمدادات الصواريخ الغربية لضرب أهداف بالجبهة الروسية، منوهًا بأن: الشعب والحكومة الأوكرانية مصممان على استرجاع أراضيها، وليست لدينا مطامع في أراضي الدول الأخرى.

البنية التحتية

وأشار إلى أن نتائج حاصلات أوكرانيا من الحبوب بلغت 33 مليون طن رغم تفخيخ قوات روسيا مئات الأفدنة، معلقًا أن الحرب دمرت قطاعًا كبيرًا من البنية التحتية الأوكرانية.

واختتم مستشار وزير الخارجية الأوكراني بأن هناك دولًا إفريقية والصين وجهات دولية أخرى تقوم بدور الوساطة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

دفاعات القوات الروسية القوات الروسية الخارجية الاوكرانية روسيا أوكرانيا

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": موسكو تنفى اختراق أوكرانيا خط الدفاع الروسى الأول فى زابوريجيا

الأكثر قراءة

قطعت شرايينها.. التحقيق فى قتل سيدة بناتها خنقًا فى الشرقية

حوادث فى الجيزة.. حفلة تعذيب لسيدة وإصابة 5 بتصادم

كواليس اللحظات الأخيرة في صفقة يترقبها العالم.. موقف صلاح يحسمها

برقم الجلوس.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أسيوط تشارك في البرنامج التدريبي لتقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

محافظ الفيوم يتابع آليات إعادة التوازن البيئي والحياة المائية لبحيرة قارون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)