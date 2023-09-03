الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": القوات الأوكرانية تسيطر على الحدود في زاباروجيا

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

تحدث غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية عن آخر التطورات الميدانية وتقدم القوات العسكرية الأوكرانية في الخطوط الخطوط الأمامية.

 

وأكد خلال  مداخلة مع فضائية "القاهرة الإخبارية" من كييف، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية تفرض كامل سيطرتها على المياه الإقليمية، مشيرًا إلى تقدم القوات جنوبا بحسب آخر تصريحات نائبة وزير الدفاع الأوكراني هنا ملير، حيث أعلنت أنه القوات تسيطر على الحدود التي اكتسبتها التي تتجاوز 250 كيلو متر جنوبا في منطقة زاباروجيا.

 تقدم واضح للقوات الأوكرانية بحسب الاستخبارات البريطانية

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك تقدما واضحا للقوات الأوكرانية على حسب وصف الاستخبارات العسكرية البريطانية في آخر إحاطة لها، بأن القوات الأوكرانية تحقق تقدما ملحوظا خلال الـ 72 ساعة، أيضا الخريطة العسكرية التي وضعتها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بخصوص آخر التقدمات لقواتها تظهر فيها أنها منذ 16 يونيو 2023 ، وحققت تقدما كبيرا حتى يوم أمس.

وأضاف "مناف"  أن القوات الأوكرانية تشهد تقدما كبيرا تجاوز قرية ريبوتين جنوبي الأراضي الأوكرانية متوجهين إلى مدينة توماك التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية عالية، مشيرا إلى أن الجيش الروسي يعمل على إبعاد و تشتيت القوات الأوكرانية عن طريق القصف منطقة زابوريجيا، لعدم السيطرة على ميدنة توماك لأنها تبعد 98 كيلومتر عن مصدر الطاقة.

وقد أعلنت القوات الأوكرانية وصولها لمشارف منطقة باخموت من المنطقة الجنوبية، مطالبة المواطنين بمغادرة المناطق الأوكرانية التي تخضع لها العمليات العسكرية، والذهاب إلى الملاجئ وعدم الخروج في الشوارع في أثناء دوي صافرات الإنذار أو عمل الدفاعات الجوية.
 

القوات الأوكرانية المياه الاقليمية القوات الروسية أوكرانيا روسيا زابوريجيا

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