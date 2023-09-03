الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الخبيرى: قرار الأمم المتحدة حول منتدى الشباب يعكس مدى تمكين مصر للشباب

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  ترحيبها بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وخاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بتمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم لتطوير قدراتهم، بمثابة تأكيد لدور المنتدى وانعكاساته العالمية.
وأوضح "الخبيري"، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار يعكس الدور الرائد الذي تقوم به الدولة المصرية لتمكين الشباب والدفع بهم في مختلف المناصب القيادية، والتواصل مع كبار صانعي القرار.

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منتدى شباب العالم يُثمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهاماته فى تمكين الشباب

اهتمام دولي

وأكد عضو مجلس النواب أن هذا القرار يعكس مدى الاهتمام الدولي والتقدير الأممي لما تبذله مصر في هذا المنتدى العالمي، الذي يجمع شباب العالم بمختلف جنسياتهم ولغاتهم من خلال منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين شباب شعوب العالم، خاصة فى مجالات السلم والإبداع والتنمية.

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برلمانى: منتدى شباب العالم أثبت نجاحه عالميًا وقرار الأمم المتحدة دليل ثقة

نجاحات منتدى شباب العالم 

وأشار النائب نادر الخبيري إلى النجاحات التي حققها المنتدى على مدار السنوات الأخيرة فى ملف تمكين الشباب وتحقيق التنمية، إضافة إلى الإسهامات التي نجح فيها المنتدى بوضع حلول للقضايا الإقليمية والدولية وإطلاق منصات للشخصيات الشبابية الملهمة ومبادرات للمبدعين والمبتكرين.

وتابع عضو مجلس النواب أن اهتمام القيادة السياسية بالشباب يأتي من منطلق رؤية مصر 2030 لبناء المواطن المصري وحصوله على حقوقه من خلال استراتيجية متكاملة لدعم الشباب وإشراكهم في مختلف الأحداث والقضايا.

ولفت النائب نادر الخبيري إلى أن الرئيس السيسى نجح فى احتضان الشباب بشكل كبير من خلال إطلاقه البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ، وتوليهم مناصب تنفيذية داخل مؤسسات الدولة، هذا بالإضافة إلى ظهور دورهم بشكل كبير من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتى خرج منها العديد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ممن لديهم خبرة سياسية.

رؤية مصر 2030 النائب نادر صديق الخبيري الامم المتحدة منتدى شباب العالم تمكين الشباب

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