الانتهاء من 22 مشروعا في 16 مدرسة بقرى "حياة كريمة" في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم الإنتهاء من 22 مشروعا ما بين إنشاء جديد، توسعات، رفع كفاءة وصيانة، وذلك فى 16 مدرسة بقرى حياة كريمة ببرج العرب القديمة، وقرية بهيج ، وقرية أبوصير، وقرية الغربانيات، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المقامة بقرى مركز برج العرب.

إنشاء مدرستين جديدتين وتطوير 14 آخرين



وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أنه تم أعمال التوسعات ورفع الكفاءة في 14 مدرسة و هى: ( مدرسة برج العرب الإبتدائية - ومدرسة الزراعة الثانوية المشتركة - مدرسة نصر محمد رواق - مدرسة نجع العقارى - مدرسة الميثاق - مدرسة عوض مبارك - مدرسة العزايم - مدرسة المأمون - مدرسة عبد ربه خالد - مدرسة الصحفاق – مدرسة الغربانيات تعليم أساسى – مدرسة الجورية - مدرسة السلام - مدرسة أبو بكر الصديق)، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء جديد لمدرستين (نجع مصباح- مراقيا الجنوبية) بقريتي الغربانيات وأبو صير نظرا لحاجة الأهالي لوجود مدارس.

وأكد المحافظ، أن تلك المبادرة الوطنية التي أطلقتها الدولة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لأهالي تلك القرى وتوفير حياة كريمة لهم، وتشمل جوانب مختلفة (صحية واجتماعية ومعيشية وتعليمية)، لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

4 مجمعات خدمية مجهزة لأهالي قرى برج العرب



وكان "الشريف" قد أعلن الإنتهاء من التجهيزات الخاصة بـ 4 مجمعات خدمية بمركز ومدينة برج العرب القديم وقرى بهيج وقرية أبوصير وقرية الغربانيات.

وأوضح أن المجمع مكون من 3 أدوار على مساحة 400 متر، ويضم بداخله (وحدة محلية، ومركز تكنولوجي، وشهر عقاري، وسجل مدني، ووحدة تضامن اجتماعي، ومكتب تموين ، ومكتب بريد ، ومجلس محلي) حيث يتمكن المواطن من إنجاز كل ما يحتاجه من مكان واحد.

تطوير وإنشاء 6 مراكز شباب

وأضاف المحافظ أنه تم الإنتهاء أيضًا من إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 6 مراكز خاصة بالشباب وهم: حيث تم تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو عليوة بمركز برج العرب القديم، ورفع كفاءة ملعب مركز شباب بهيج، وإنشاء مركز شباب الغربانيات، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب الجويرة بقرية الغربانيات، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو صير البحرى بقرية أبو صير، وإنشاء جديد لمركز شباب أبو صير القبلى بقرية أبو صير.

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