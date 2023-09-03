نائب محافظ سوهاج يعقد الاجتماع الدوري مع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري مع أعضاء اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك للمتابعة والوقوف على أعمال تجهيز المراكز التكنولوجية بمجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

موقف حياة كريمة بمحافظة سوهاج

وناقش نائب المحافظ مع أعضاء اللجنة ومسئولي "حياة كريمة " موقف المجمعات الخدمية الجاري تجهيزها، والبالغ عددها 30 مجمعا خدميا، حيث تشمل أعمال التجهيز " الفرش، وأجهزة الكمبيوتر، والأثاث اللازم " .

كما ناقش " القاضي " موقف السيارات المتنقلة، وأماكن تشغيلها، مشيرا إلى سرعة إجراء نقل السيارة المتنقلة بحي شرق إلي مركز المنشاة، وكذلك نقل السيارة المتنقلة من مركز طهطا إلي مركز طما .

ملاحظات اللجنة الفنية خلال الشهر

وتناول الاجتماع أيضا مناقشة أهم الملاحظات التي رصدتها اللجنة الفنية بمتابعات شهر أغسطس الجاري لـ 14 مركزا تكنولوجيا، والعمل على حلها، والعرض على المحافظ، كما تم مناقشة الكم المتراكم والعمل على سرعة الانتهاء من تسجيل كافة الملفات .

فيما التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه، المهندس محب منير سالم الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التى تشرف عليها الشركة بسوهاج، وتذليل أية معوقات للانتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن.

حضر اللقاء المهندس يوسف حلمي رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس راضى محمد نائب رئيس شركة "مختار إبراهيم" ورئيس قطاع العمليات، والمهندس مختار على مساعد الرئيس التنفيذي والمشرف علي قطاعات الصعيد، والمهندس أشرف على نائب رئيس شركة مياه سوهاج، وعاطف الصمطى رئيس مركز ومدينة جرجا.

مناقشة استكمال خط صرف صحي مدينة جرجا



تناول اللقاء مناقشة استكمال خط صرف صحي مدينة جرجا قطر 900 مم وتوصيل الخط للمدينة وقري حياة كريمة بالمركز، وسبل الانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، حيث أوضح المهندس يوسف حلمى أن الخط تم تنفيذه بنسبة 95 % ومتبقي عدد 6 نقاط ربط باجمالي اطوال حوالي 80 متر طولي جاري العمل بها ما عدا نقطتي ربط بنجع عويس حيث يوجد اعتراضات من بعض الأهالي، وتم الاتفاق علي قيام الوحدة المحلية بتمكين الشركة من التنفيذ يوم السبت وتعهد الشركة بالنهو في خلال 45 يوما من التمكين.

كما تم خلال اللقاء استعراض المشروعات التي تم نهوها ودخولها الخدمة من تنفيذ شركة مختار حيث تم نهو وتسليم 6 مشروعات خلال العام المالي 22-23، وبالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها أشار رئيس الشركة انه جاري نهو مشروع صرف صحي بندار بتكلفة 100 مليون جنيه، ومشروع محطة مياه وشبكات ساقلته بتكلفة حوالي 350 مليون جنيه وسيتم قريبا بدء تجارب التشغيل لدخول المشروعات الخدمة قبل نهاية العام .

وأشار رئيس شركة "مختار" أن الشركة قامت بتنفيذ حوالي 70% من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الموجودة في الخدمة حاليا وأن الشركة في سبيلها للعودة الي سابق عهدها في صدارة الشركات المنفذة بعد التعثر التي واجهته الشركة في الفترة الماضية.