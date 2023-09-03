مصرع بائع خضار على يد نجار بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

لقي بائع خضار مصرعه على يد نجار إثر مشاجرة لخلافات الجيرة بسوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم مدير أمن سوهاج إخطاراً من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي إلى مركز أخميم بوصول المدعو “محمود خ أ م ع”، 32 عاماً، بائع خضار، ويقيم بدائرة المركز مصاباً (جرح طعني نافذ) وتوفي عقب وصوله.

اعترافات وأقوال الشهود

وبسؤال ذويه، اتهمت زوجته “سحر ض ع ح” 22 عاما ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، المدعو “إسلام ع ت م” 25 عاما، نجار، ومقيم بذات الناحية بالتعدي على زوجها بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته نجم عنه إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة.

ضبط المتهم وتحريز الآداة المستخدمة

وتم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.