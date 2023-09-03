الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مركز تكنولوجي إهناسيا في بني سويف يحصل على المركز الأول في التقييم الشهري

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقرير الشهري للجنة متابعة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وذلك بهدف المتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية وضمان تفعيل دورها الحيوي في تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل جودة وتقديم التسهيلات اللازمة ، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.                               

وتضمن التقرير الذي عرضته المشرف العام على المراكز التكنولوجية "داليا فيض الله"  المرور على المراكز التكنولوجية الــ 8 (بني سويف- ناصر- الواسطى- الفشن- سمسطا- ببا- إهناسيا- ديوان عام المحافظة) وذلك تحت إشراف مباشر من  "د.عاصم سلامة" نائب المحافظ، ورئيس اللجنة  اللواء حازم عزت السكرتير العام.

اختيار مركز تكنولوجي إهناسيا كأفضل مركز

كما تم اختيار مركز تكنولوجي إهناسيا كأفضل مركز خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بناء على عدد من المعايير التي تم وضعها لقياس مؤشر أداء الخدمات والتعامل مع المواطنين والالتزام بالتسهيلات وتذليل العقبات في إطار القانون واللوائح وغيرها. 

محافظ بنى سويف يوجه بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة

وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ التوصيات التي تضمنها التقرير لتلافي عدد من السلبيات التي رصدتها اللجنة والتي تؤثر بالسلب على مستوى الخدمات المقدمة، ومشددًا على المتابعة المستمرة واليومية لمستوى تقديم الخدمات وتذليل أية عوائق أمام المواطنين للحصول على الخدمات في سلاسة ويسر في إطار تطبيق القانون.

محافظ بنى سويف يكلف بتحفيز العاملين بالمركز التكنولوجي باهناسيا

كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية باتخاذ اللازم نحو تحفيز العاملين بالمركز التكنولوجي باهناسيا  وذلك بهدف التشجيع على التميز في الأداء وبذل مزيد من الجهد لتقديم الأداء التنفيذي المميز.

يذكر أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف قد شكل اللجنة، برئاسة اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، وداليا فيض الله رئيس اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية (مقرر اللجنة)، وضمت عضوية كل من ( إسلام حسن، حكمت كامل، هيثم محمد، عصام نادي، عادل سمير، محمد مدبولي، دينا عمر، مصطفى محمود، وليد عبد العظيم، محمد كمال) لتختص اللجنة بمتابعة المراكز التكنولوجية والتفتيش والمراجعة وتقييم الأداء بها.
 

بني سويف محافظ بني سويف اهناسيا مركز تكنولوجي سكرتير عام مساعد

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