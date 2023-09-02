تحرير أكثر من 150 محضرًا خلال حملات على الأسواق والمخابز ببنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين؛ لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بأسواق بنى سويف.

جاء ذلك خلال استعراضه التقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 26 أغسطس الماضي حتى أول سبتمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

معرض "أهلًا مدارس" لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تفقد معرض "أهلا مدارس" بمدينة بني سويف، ضمن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع والأدوات المدرسية والزي المدرسي بجودة عالية وأسعار مناسبة، وجارٍ الإعداد والتنسيق مع الجهات المختصة لإقامة معارض مماثلة بجميع مراكز المحافظة، فيما تتواصل معارض السلع الغذائية والأساسية في توفير السلع بأسعار مناسبة لجمهور المستهلكين.

تحرير 49 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية

أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة عن تحرير 49 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 15 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 21 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، ومحضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، ومحضرين لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضرين لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب 4 محاضر للتصرف في 48 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية

في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإداراتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن ضبط إحدى سيارات النقل محملة بسلع تموينية مدعمة ومحظور تداولها بالأسواق، بغرض بيعها بالسوق السوداء، وقد تم النحفظ على 90 لفة سكر تمويني بإجمالي كمية قدرها 1.8 طن سكر، و70 كرتونة زيت طعام تمويني بإجمالي 840 زجاجة، و15 كرتونة زيت طعام مجهولة المصدر بإجمالي كمية قدرها 180 عبوة زيت طعام، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة المستخدمة لدى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تحرير محضر لأحد المسئولين عن مصنع في مجال تصنيع الأسمدة الزراعية دون ترخيص، وتم ضبط والتحفظ على 5 أطنان سماد من إنتاج المصنع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وتم تحرير 3 محاضر للمسئولين عن محلات لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدر هذه السلع، حيث تم ضبط 10 أجولة دقيق، ونصف طن أرز مجهول المصدر، و100 كرتونة منظفات، وتحرير محضر للمسئولين عن مخابز سياحية لحيازة وبيع دقيق مدعم خاص بإنتاج الخبز البلدي.

حيث تم ضبط 2 جوال زنة الجوال 50كجم، وتحرير 37 محضرا للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر، وتم ضبط 508 لفافات سجائر مستوردة مجهولة المصدر مختلفة الأنواع، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، بجانب تحرير 3 محاضر ضد المسئولين عن منشآت تجارية لقيامهم بممارسة النشاط دون الحصول على سجل تجاري أو ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

وقد تم تحرير 4 محاضر للعاملين في مجال الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، و14 محضرًا لمحلات جزارة ومواد غذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية، و22 محضرًا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار، سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.

كما تم تحرير محضر لأحد محلات المواد الغذائية لحيازة وعرض وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك، وتم ضبط 20 كجم زبدة و20 لفة جلاش منتهية الصلاحية، بجانب سحب 4 عينات لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليا.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 3 محاضر لمسئولين عن محطات وقود ومستودعات بوتاجاز لعدم ممارسة النشاط والغلق في مواعيد العمل الرسمية، ومحضرين لعدم إرسال الإخطارات الشهرية في المواعيد القانونية، ومحضرين ضد المسئولين عن طلمبات الرصيف للقيام بإدارة وتشغيل طلمبة رصيف دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على 850 لتر مواد بترولية.

