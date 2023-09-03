الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد غد.. ندوة "المدينة العربية.. البحث عن الهوية" بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الاسكندرية
مكتبة الاسكندرية

 تنظم مكتبة الإسكندرية ، بعد غد /الثلاثاء/ ، ندوة عبر الإنترنت بعنوان "المدينة العربية .. البحث عن الهوية"، يلقيها الأستاذ الدكتور باقر سلمان النجار، أستاذ زائر بقسم الاجتماع والخدمات الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية جامعة الكويت ورئيس الجمعية العربية لعلم الاجتماع، ويديرها الأستاذ الدكتور أحمد زاي، أستاذ علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن الدكتور باقر سلمان النجار، أستاذ علم الاجتماع والعميد الأسبق لكلية الآداب جامعة البحرين، حاصل على جائزة الشيخ زايد عام 2009 وعلى الجائزة التقديرية لمجلس التعاون في مجال الإنتاج البحثي والفكري عام 2013. 

وتأتي هذه الندوة استكمالًا لسلسلة ندوات "العلوم الاجتماعية في عالم متغير" والتي أطلقتها مكتبة الإسكندرية في أغسطس الماضي، وينظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعه القاهرة.

كانت قد شهدت مكتبة الإسكندرية، محاضرة للدكتور راستين زركر؛ مدير المكتب الإقليمي لمكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة، بعنوان "جمع وحفظ التراث الببليوغرافي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بحضور خالد رياض، رئيس قسم اقتناء الدراسات وفهرستها بمكتب مكتبة الكونجرس الأمريكية بالقاهرة. وأدارت المحاضرة رانيا عثمان، مدير إدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية بمكتبة الإسكندرية.

في بداية كلمته؛ عبر "زركر" عن سعادته بالتواجد في مكتبة الإسكندرية، وعلى التعاون القائم بينها وبين مكتبة الكونجرس الأمريكية مكتب القاهرة، الذي يُعدّ واحدًا من أوائل المكاتب الخارجية التي أنشأتها مكتبة الكونجرس خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

 

مكتبة الكونجرس تضم 175 مليون عنصر 

 وأوضح "زركر" أن مكتبة الكونجرس أُنشئت عام 1800م، وهي تضم 175 مليون عنصر ليس مقتصرًا على الكتب فقط ولكن يضم أبحاثًا ودراسات، وجمع وترميم الوثائق، وتضم 470 لغة.

وفي البداية تم إنشاؤها لدعم أعضاء الكونجرس الأمريكي للقيام بواجبهم، ولكن مع مرور الوقت أصبحت مكتبة قومية.

وأشار، إلى أن المكتبة في البداية كانت تهتم بالثقافة الأمريكية، ولكن خلال منتصف القرن العشرين بدأت في الاهتمام بالوثائق من جميع الدول حول العالم، وجاء التفكير في إنشاء مكاتب تابعة للمكتبة في دول مختلفة، حتى وصل عددهم الآن 6 مكاتب. 

وأكد "زركر"، أن المكاتب مسئولة عن تجميع الكتب على اختلاف لغاتها، وأن تكون هناك نسخة من كل هذه الكتب متاحة للجميع في مختلف الجامعات الأمريكية والعامة، وبالإضافة إلى شراء الكتب فهي تشارك أيضًا في الدراسات البحثية مع العديد من المكتبات الأخرى حول العالم.

وأضاف، أنه في عام 1954 تم إنشاء مكتب القاهرة والذي تتبعه 22 دولة محيطة بمصر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تحتوي مجموعته على لغات أخرى بجانب العربية، وهي التركية والكردية والأرمانية والإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى أنه يتم جمع المجلدات والكتب والصحف والوثائق النادرة.

الدكتور أحمد زايد مكتبة الاسكندرية المدينة العربية البحث عن الهوية كلية العلوم الاجتماعية جامعة الكويت رئيس الجمعية العربية لعلم الاجتماع الدكتور باقر سلمان النجار جائزة الشيخ زايد الإنتاج البحثي والفكري

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