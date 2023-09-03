"القاهرة الإخبارية": موسكو تنفى اختراق أوكرانيا خط الدفاع الروسى الأول فى زابوريجيا

نفت روسيا، قبل قليل، اختراق القوات الأوكرانية خط الدفاع الروسي الأول في زابوريجيا، مؤكدة أن ما تتحدث عنه كييف نقاط دفاعية وهمية، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

وفي وقتٍ سابق، صرّح العميد أولكسندر تارنافسكي، قائد عسكري أوكراني، بأن القوات العسكرية اخترقت الخط الدفاع الأول للقوات الروسية بالقرب من مدينة زابوريجيا بعد أسابيع من أعمال إزالة الألغام، متوقعًا تحقيق مكاسب أسرع مع الضغط على خط الدفاع الثاني الذي اعتبره "ضعيفا".

وقال، خلال تصريحاته لصحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد، إن روسيا خصصت 60% من وقتها ومواردها لتشييد الخط الدفاعي الأول، بينما خصصت 20% فقط لكل من الخطين الثاني والثالث لأن موسكو لم تتوقع قدرة القوات الأوكرانية على اختراق الخط الأول.