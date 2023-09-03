الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وقاية النباتات يستعرض أنشطته في حماية المحاصيل الإستراتيجية عن شهر أغسطس 2023

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

 

تلقى د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرًا مُقدماً من الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات حول إنجازات المعهد عن شهر أغسطس للعام 2023، تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بتوظيف البحث العلمي وتطوير الأداء التدريبي لتطبيق منظومة متكاملة و تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر.
إشتملت جهود وقاية النباتات الإهتمام بتدريب الباحثين والمزارعين والشركات الزراعية والمهتمين بالموالح للتعرف على أهم آفاتها وطرق مكافحتها و ذلك لتحسين جودتها وتقليل الفاقد منها من أجل رفع معدلات التصدير و زيادة العائد القومي بتنظيم البرنامج التدريبي " المكافحة المتكاملة لآفات الموالح" بمقر المعهد بالجيزة و بمزارع المغربي. كما تم تنظيم البرنامج التدريبي “المبيدات ما بين التطبيق الآمن والممارسات الخاطئة " لرفع كفاءة الباحثين والمهندسين الزراعيين المهتمين بوقاية ومكافحة الآفات الزراعية بمقر المعهد بمحافظة الدقهلية.

 و في السياق ذاته، قام المعهد بأداء دوره في تنمية وتطوير قطاع النخيل للارتقاء به وتوفير كل السبل للوصول لمنتج ذو جودة عالية بتنظيم البرنامج التدريبي "المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء" بفرع المعهد بمحافظة الشرقية للتدريب على العمليات الزراعية الصحيحة ووضع الخطط الإستراتيجية في إدارة برامج المكافحة المتكاملة للحشرة.
وفي سياق متصل، كثف معهد بحوث وقاية النباتات كافة أشكال الدعم الفني للمهتمين بالتدريب على أفكار المشاريع الصغيرة كإنشاء المناحل وصناعة العسل حيث نظم برنامج تدريبي تحت عنوان “الإنتاج الكمي لغذاء الملكات و حبوب اللقاح" بمقر المعهد بالجيزة، كما شارك وقاية النباتات في تنفيذ مبادرة إحياء وتوطين صناعة الحرير الطبيعي و تعميمها على جميع المحافظات بالبرنامج التدريبي " إنتاج الحرير الطبيعي كأحد آليات التنمية المستدامة" و الذي تم تنفيذه بمحافظتي سوهاج و قنا.
و تنفيذا لخطط وقاية النباتات بالتواجد المستمر مع المزارعين للتوعية بالممارسات الزراعية الجيدة و المتابعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان وتقديم الإرشادات والتوصيات الفنية اللازمة لحماية المحاصيل الصيفية كثف المعهد من الندوات الإرشادية و المرور الحقلي على الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية حيث تفقدت فرق من الباحثين زراعات المانجو بمراكز فاقوس و أبو حماد و بلبيس بمحافظة الشرقية و جمعية طوسون بمحافظة الإسماعيلية للاطمئنان على حالتها وإعطاء المزارعين الإرشادات خاصة بالوقاية و مكافحة الأفات الحشرية و الحيوانية عليها و أهم الطرق للتعامل مع العفن الهبابي و مكافحته. فضلا عن المرور على زراعات الموز بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة. كما نفذ باحثو المعهد حملات متابعة مكثفة لتقديم النصائح الإرشادية للمزارعين وامدادهم بالدعم الفني والتوصيات الحديثة لمكافحة أفات المحاصيل الاستراتيجية الصيفية مثل الذرة و القطن في محافظات الشرقية و الأسكندرية و كفر الشيخ للحصول على منتج ذو جودة عالية كما و كيفا.

61c74ab5-e7c4-4371-b0d2-e01dddcf361f
61c74ab5-e7c4-4371-b0d2-e01dddcf361f
a106c3d2-9fd0-468b-a238-9b54a411c9d3
a106c3d2-9fd0-468b-a238-9b54a411c9d3
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مركز البحوث الزراعية مدير معهد بحوث وقاية النباتات تحقيق التنمية الزراعية المستدامة جهود وقاية النباتات المكافحة المتكاملة لآفات الموالح

مواد متعلقة

تعاون بين القومى للحوكمة والمركزى للمحاسبات فى مجال تطوير القدرات البشرية

«أساسيات علوم الفضاء والأرصاد ».. دورة تدريبية للمُعلمين فى معهد الفلك

تفاصيل مشاركة "معهد الفلك" في المدرسة الفلكية الصيفية لدول المتوسط بالمغرب

معهد التخطيط القومى يصدر تقريرًا حول حصاد أنشطة وفعاليات شهر يونيو 2023

"التعليم" تعلن إنجازاتها خلال 9 سنوات تولي الرئيس  السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

بروتوكول تعاون بين القومى للحوكمة ومصر الخير لدعم "المنظمات الأهلية الخضراء"

توقيع مذكرة تفاهم بين كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس والمعهد المصرفي المصري

الأكثر قراءة

ذكرى وفاة الملكة إليزابيث.. كيف تحييها العائلة المالكة؟

البنية التحتية الجديدة.. "إكسترا نيوز" ترصد جهود التنمية الشاملة فى سيناء

20 عيادة متنقلة.. أماكن ومواعيد عيادات المرحلة الثانية من "حقك تنظمى" بالإسكندرية

تفاصيل جدول اليوم الثانى من فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى

محمد صلاح يقود ليفربول فى مهمة صعبة أمام أستون فيلا بالدورى الإنجليزى

جامعة القاهرة تفوز بـ4 مراكز في مسابقة دولية بكندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

إسراء شوقي

الريادة مصرية.. «العلمين» إبهار متواصل

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

بسنت حسن

لا وقت للدموع

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل