الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة": محصول هذا العام جيد ومن المتوقع زيادة الطلب العالمي على القطن

محصول القطن
محصول القطن

أكد الدكتور هشام مسعد الخبير الدولي في مجال الاستدامة بمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن معظم محصول القطن جيد هذا العام وأن المحصول الذي تصادف قمة التزهير مع ارتفاع درجات الحرارة سيحدث له بعض التأثير بينما باقي المحصول مبشر حيث إن ارتفاع درجات الحرارة في بعض مراحل التزهير.

وقال مسعد لـ"الدستور" إنه من المقرر أن يتم تسويق المحصول هذا العام طبقا للمنظومة المتبعة في موسم 2020 والتي يتم التسويق خلالها من خلال المزادات العلنية، مشيرًا إلى أنه على المستوى العالمي من المتوقع أن يكون هناك طلب عالمي على القطن المصري في الموسم الجديد، كما أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار هذا العام عن العام الماضي نتيجة الطلب العالمي والمحلي على القطن المصري.

وأوضح خبير القطن العالمي أم مساحات القطن انخفضت هذا العام 30% عن العام الماضي وأن هذا الانخفاض سيرفر من أسعار المحصول وأن الأسعار ستكون مجزية للمزارعين، مشيرًا إلى أن مستقبل القطن المصري يعتمد على تطبيق المبادرات والمعاير الدولية والعالمية حيث إن العالم يتجه حاليًا إلى العولمة لتطبيق المعايير الدولية وشراء القطن بمعاير ومواصفات دولية بما يتماشى مع الاستدامة وحماية البيئة وزيادة التوعية البيولوجي، مشيرًا إلى أنه من أهم المبادرات هي مبادرة " الريل" التي تعتمد على بيئة مسئولة ورفع مستوى المعيشة.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد يحيى وكيل معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن موسم تسويق القطن سيبدأ الشهر الحالي حيث بدأ موسم جني القطن في محافظتي الفيوم وبني سويف بالوجة القبلي ويصدر خلال ساعات القرار الوزاري لمنظومة تسويق محصول القطن الجديد موسم 2023\2024 حيث إن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع متوسط إنتاجية محصول الفدان من 9 إلى 10 قناطير للفدان.

وقال يحيى في تصريحات لـ"الدستور" أنه من المنتظر إلا يقل سعر القطن هذا العام عن سعر الضمان الذي وضعته الحكومة، وأنه سيرتفع عن هذا السعر وهو بواقع 4500 للقنطار محافظات الوجه القبلي، و5500 جنيه للقطار في محافظات الوجه البحري.

-الزراعة محصول هذا العام جيد ومن المتوقع زيادة الطلب العالمي على القطن

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