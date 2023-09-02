غداً.. انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الـ"23"

أعلنت الدكتورة إيمان نجم، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية موعد إنطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية فى دورتها الثالثة والعشرين، وذلك خلال الفترة بدءًا من غدًا الأحد الموافق 3 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر 2023، بمدينة الإسماعيلية ، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

6 فرق أجنبية و10 مصرية تشارك فى المهرجان

وأشارت "نجم" في بيان صحفي، أن المهرجان يشارك فيه 6 فرق أجنبية وهم: سريلانكا ، المكسيك ، رومانيا ، إندونيسيا ، فلسطين، الهند، بالإضافة إلى 10 فرق مصرية وهم: سوهاج، الأقصر، ملوي، أسوان، الإسكندرية، مرسى مطروح، العريش، الشرقية، الإسماعيلية، الشباب والرياضة، وأيضا مشاركة شرفية لفرقة "القلوب البيضاء" لذوي الهمم، كما يقام على هامش المهرجان معرضًا للكتاب ومعرضا للفنون التشكيلية.

الجهات المنظمة لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

وجدير بالذكر أن، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية يقوم بتنظيم مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية بالشراكة مع محافظة الإسماعيلية والهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وهيئة التنشيط السياحي وهيئة قناة السويس ، الذين دأبوا على خروج المهرجان في أبهى صورة تعكس حضارة وعراقة الدولة المصرية.

وأضافت إيمان حمدي مدير عام الإدارة العامة للمهرجانات الدولية بقطاع العلاقات الثقافية الخارجية أن الفرق الأجنبية بدأت في التوافد إلى مطار القاهرة وذلك استعدادا للمشاركة في "الديفيليه" الذى سوف يقام غدًا السبت 2 سبتمبر بشارع محمد على بحي أول مدينة الإسماعيلية ، تقدم فيه الفرق الأجنبية والمحلية عروضها أمام جمهور المارة ورواد المهرجان الذين يأتون من مختلف المحافظات ، وفى اليوم التالي 3 سبتمبر سوف يقام حفل افتتاح المهرجان على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية بحضور معالى وزيرة الثقافة بمصاحبة قيادات الوزارة وقيادات محافظة الإسماعيلية.

ومن المقرر أنه سوف تقام العروض يوميا من يوم الإثنين 4 سبتمبر حتى الخميس 7 سبتمبر بمسارح: حديقة الشيخ زايد، نادي الدنفاه، نادي الفيروز، مركز ومدينة فايد، مركز ومدينة القنطرة غرب، مركز ومدينة القصاصين.