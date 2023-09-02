السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الجمهور يتفاعل مع فريق شارموفرز في حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة

.شارموفرز
.شارموفرز

تفاعل الجمهور مع الفريق الغنائي شارموفرز خلال حفله المقام حاليًا بمناسبة ختام مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى بعد نجاح كبير حققته الحفلات خلال الفترة الماضية.

وحرص الجمهور على التفاعل بشكل كبير مع كلمات الإعلامي شريف مدكور الذي قدم الفريق وبمجرد صعود الفريق تعالت الصيحات ومع أغنيته الأولى تعالت صيحات الجمهور مرددين كلمات الأغنية.

حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة

بدأ منذ قليل فريق شارموفرز الغنائي حفل ختام مهرجان العلمين في دورته الأولى والمقام حاليًا بمدينة العلمين الجديدة وشهد الحفل حضور جماهيري كبير وعروض نارية ونافورة راقصة، وبدأ “شارموفرز” الحفل باغنية “حزينة” وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.

قال الإعلامي شريف مدكور في حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة إنه سعيد بالمشاركة في المهرجان من خلال حفلين قدمهما خلال 50 يومًا.

وقدم مدكور في كلمته الشكر للشركة المتحدة على كل ما قدمته في المهرجان، كما وجه شكره لها أيضا على مبادرتها بتخصيص عوائد المهرجان لمبادرة حياة كريمة.

حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة حفل ختام مهرجان العلمين الفريق الغنائي شارموفرز شارموفرز

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