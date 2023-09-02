شريف مدكور فى ختام مهرجان العلمين: "شكرا لـ المتحدة على كل ما قدمته"

قال الإعلامي شريف مدكور في حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة إنه سعيد بالمشاركة في المهرجان من خلال حفلين قدمهما خلال 50 يوما.

وقدم مدكور في كلمته الشكر للشركة المتحدة على كل ما قدمته في المهرجان، كما وجه شكره لها أيضا على مبادرتها بتخصيص عوائد المهرجان لمبادرة حياة كريمة.

وأكد أن مهرجان العلمين ولد بمستوى عالمي ومميز، ودائما ما نرى في المهرجانات أن الرعاة بدأوا من البداية من أول يوم كانوا يرون مستوى التنظيم، ووجه شكره للرعاة الخمسة رعاة المهرجان.

حفل ختام مهرجان العلمين

حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة

يبدأ بعد قليل، حفل فريق شارموفرز ضمن فعاليات ختام مهرجان العلمين الذي يحمل شعار "العالم علمين" في دورته الأولى، والمقام بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

ويشارك فريق شارموفرز في مهرجان العلمين الجديدة مرتين المرة الأولى كانت ضمن تصوير حلقات برنامج "سولد أوت" المذاع عبر منصة "ووتش إت" الرقمية في يوم 25 أغسطس الماضي وأعلن القائمون عن المشاركة الثانية لهم بمهرجان العلمين بحفل اليوم.