السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خسارة قاسية للأهلي.. ومحمد شريف يسجل أول أهدافه بالدوري السعودي

رونالدو يحتفل مع
رونالدو يحتفل مع لاعبي النصر

اكتسح النصر مضيفه الحزم 5 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع النصر رصيده إلى تسع نقاط بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، ليتجاوز تعثر في بداية الموسم بعد خسارته في أول مباراتين، ليحتل المركز السادس في الترتيب.

على الجانب الآخر تجمد رصيد الحزم عند نقطتين في المركز الثامن عشر والأخير.

وتقدم النصر عن طريق عبد الرحمن غريب في الدقيقة 33، قبل أن يضيف عبد الله الخيبري الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 47 سجل محمد باداموسى هدف تقليص الفارق للحزم، لكن النصر عاد للتسجيل مجددا عن طريق أوتافيو في الدقيقة 57، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو الهدف الرابع في الدقيقة 68، ويختتم السنغالي ساديو ماني الأهداف في الدقيقة 78.

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الفتح يفجر مفاجأة مدوية ويسحق الأهلي بخماسية

وفي مباراة أخرى، فجر الفتح مفاجأة كبيرة بعد فوزه الكبير على ضيفه الأهلي 5/1 ، لتصبح تلك الخسارة الأولى للأهلي في الموسم الجاري.

وتجمد رصيد الأهلي عند 12 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع الفتح رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع.

وتقدم الأهلي عن طريق هدف عكسي سجله فراس البريكان في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك اللاعب ذاته التعادل للفتح في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 58 سجل لوكاس زيلارايان الهدف الثاني للفتح، قبل أن يضيف مراد باتنا الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 89 (ضربة جزاء) والدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي الدقيقة 14 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني،  سجل سفيان بن دبكة الهدف الخامس للفتح من ضربة جزاء.

محمد شريف يسجل ويقود الخليج للفوز على الشباب

وتلقى الشباب الهزيمة الثانية على التوالي، وذلك أمام ضيفه الخليج بنتيجة 1 /3.

وتجمد رصيد الشباب عند نقطتين في المركز السابع عشر (قبل الأخير)، فيما رفع الخليج رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني عشر.

وتقدم الشباب عن طريق إياجو سانتوس في الدقيقة 20، قبل أن يدرك منصور حمزي التعادل للخليج في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 68 سجل فابيو مارتينيز الهدف الثاني للخليج، فيما اختتم محمد شريف ثلاثية الخليج في الدقيقة 81.

الاتفاق السعودي يستعيد ذاكرة الانتصارات

وضمن منافسات المرحلة ذاتها، استعاد الاتفاق ذاكرة الانتصارات بفوزه على ضيفه ضمك 3 /1.

وكان الاتفاق قد خسر في آخر مباراة أمام الهلال صفر/2، وقبلها كان قد تعادل 1 /1 مع الخليج، لكن فوزه اليوم رفع رصيده إلى عشر نقاط ليحتل المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ضمك عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر.

وتقدم ضمك عن طريق جورج نكودو من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة، لكن موسى ديمبلي سجل هدفين للاتفاق في الدقيقتين 13 و23، ثم أضاف حمدان الشمراني الهدف الثالث في الدقيقة 68.

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التعاون يهزم الوحدة برباعية

من جانبه حقق التعاون فوزا كبيرا على ضيفه الوحدة 4 /1.

وتقدم التعاون عن طريق فلافي ودا سيلفا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف سطام الروقي الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 62 سجل وليد الأحمد الهدف الثالث للتعاون، قبل أن يضيف أندري جيروتو الهدف الرابع في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، سجل فيصل فجر هدف الوحدة من ضربة جزاء.
 

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