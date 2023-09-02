السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة المستقبل": القرار الأممي الخاص بمنتدى شباب العالم يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

ثمن حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، جهود القيادة السياسية في الملفات المختلفة خلال السنوات الماضية، ولاسيما ملف تمكين الشباب الذي تعامل معه الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره أولوية قصوى ولقناعته الراسخة من أن الشباب هم عصب التنمية وعماد الدولة المصرية ومستقبلها.

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وقال المهندس علي عبده، رئيس الحزب، في بيان، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، يؤكد أن الجهود التي بذلت في هذا الملف لم تذهب سدى، كما يشير إلى أن شبابنا قادر على تحمل المسئولية.

وأشار إلى أن المنتديات الشبابية التي عقدت على مدار سنوات عدة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوسعت أهدافها ليصبح منتدى عالمي، فتح الباب واسعا للشباب للمشاركة في الأمور والملفات العامة والإجابة على كافة التساؤلات التي تجول في عقولهم أمام الرئيس والحكومة.

ولفت حزب حماة المستقبل، إلى أن القرار الأممي يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم وبما يمثله من منصة هامة لتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب الدولي خاصة في مجالات السلم والإبداع والتنمية، مؤكداً حرص القيادة السياسية المصرية على دفع وتمكين الشباب وزيادة فرص مشاركتهم في كافة جهود التنمية، وتأكيد على دور منتدى شباب العالم الذي نظمته مصر على مدار السنوات الماضية وانعكاساته العالمية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت بتوافق الآراء، قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

وقد قدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر، والبرتغال، وجامايكا، وجمهورية الدومينيكان، ولاوس. وقد رحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة، في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم.

الجمعية العامة للأمم المتحدة حزب حماة المستقبل الشباب الرئيس عبدالفتاح السيسي منتدى شباب العالم مصر

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