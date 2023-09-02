السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة تؤكد نجاح ليبيا فى حل مشكلة النزوح الداخلى بنسبة 80%

نازحو ليبيا
نازحو ليبيا

أكدت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن ليبيا أحرزت تقدمًا بنسبة 80 بالمئة لحل مشكلة النزوح الداخلي منذ أواخر عام 2020.

وقال المستشار الأممي الخاص المعني بحلول النزوح الداخلي، روبرت بايبر، الذي زار طرابلس وبنغازي مؤخرا: "إن السلطات الليبية تمكنت من توطين معظم النازحين بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020"، حسبما نقلت قناة ليبيا الأحرار.

وأشار المستشار الأممي إلى أن ليبيا اتخذت جملة من التدابير، منها تعزيز الاندماج الاجتماعي، وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من النزاع، وإزالة العقبات القانونية والإدارية، وضمان إدراج النازحين في أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية.

 

خطط قائمة لحل مشاكل النازحين

ولفتت الأمم المتحدة إلى أنه لا يزال واحد فقط من كل خمسة في حالة نزوح، وهناك خطط قائمة لإيجاد حلول لجميع الأشخاص الذين ما زالوا نازحين من مجتمعاتهم.

وأشارت المنظمة الأممية إلى تقرير المنظمة الدولية للهجرة، الذي يفيد بانخفاض عدد النازحين من 316 ألفا في أكتوبر 2020 إلى نحو 50 ألفا لا يزالون بحاجة إلى جهد كبير لتحقيق الحلول اليوم، مشيرة إلى أن معظم النازحين المتبقين ينحدرون من مجتمعات تاورغاء ومرزق.

وتعد ليبيا هي واحدة من الدول الخمسة عشر التي تم اختيارها لتجريب أساليب جديدة لحلول النزوح على النحو الذي دعا إليه الفريق الرفيع المستوى التابع للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالنزوح الداخلي والذي أنهى عمله في أواخر عام 2021.

من جهة أخرى، التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم ، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، في مدينة القبة؛ حيث بحث الجانبان، مُستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.

وأكد صالح خلال اللقاء ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات.

من جانبه أوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أنه لا بد من بذل مزيد من الجهود والمشاورات لإنجاز الاستحقاق الانتخابي تلبيةً لرغبة الشعب الليبي.

الامم المتحدة توطين النازحين اتفاق وقف اطلاق النار 2020 النزوح الداخلي روبرت بايبر

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