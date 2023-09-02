"شباب النواب": قرار الأمم المتحدة عن منتدى الشباب رسالة للعالم باحتضان مصر أبناءها

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قرارًا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب، ومنها منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، يعد رسالة للعالم كله أن مصر تحتضن شبابها .

تمكين الشباب

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه منذ 2014 عملت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تمكين الشباب بشكل حقيقى، خاصة مع توجيهات الرئيس السيسي لمؤسسات الدولة بتأهيل الشباب للتمكين.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أنشأت الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل من أجل تمكين الشباب، وتم تدريب وتأهيل الشباب في برامج رئاسية مختلفة، حتى أصبحوا نوابًا في البرلمان ونواب محافظين.

الرئيس السيسى يضع الشباب ضمن أولوياته

وأكد أن الرئيس السيسى يضع الشباب ضمن أولوياته وتأهيلهم لتولى المناصب القيادية المختلفة، من خلال تبنى نظرية التأهيل قبل التمكين، وقد بدأت عملية تأهيل الشباب بإطلاق الرئيس البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة PLP للشباب من (20 إلى 30) عامًا، وبعد نجاح التجربة تم العمل على توسيع الفئة العمرية المستهدفة بالتأهيل.

وأشار إلى إصدار الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتى تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكل قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، وجاء إنشاء هذه الأكاديمية كأحد توجيهات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ فى نوفمبر 2016 والتى أقرها الرئيس السيسي.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قرارًا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف، وقدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر، والبرتغال، وجامايكا، وجمهورية الدومينيكان، ولاوس. وقد رحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة، في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم.