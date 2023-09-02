السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الاتحاد: ترحيب الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم مهم للغاية

رضا صقر
رضا صقر

أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن اعتماد الأمم المتحدة قرارا يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ يعكس الاهتمام الدولي والتقدير الأممي لما تبذله مصر في هذا المنتدى العالمي الذي يجمع شباب العالم، من خلال منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب الدولي، خاصة في مجالات السلم والإبداع والتنمية، مشيرًا إلى النجاحات التي حققها المنتدى على مدار السنوات الأخيرة في ملف تمكين الشباب وتحقيق التنمية.

تأكيد دور منتدى شباب العالم وانعكاساته العالمية 

وقال صقر، في تصريحات له، إن قرار الأمم المتحدة يأتي تأكيدًا لدور المنتدى وانعكاساته العالمية، بعد وصلة من التشكيك المتعمد للطعن في جدوى تلك المنتديات التي تنظمها الدولة المصرية، حيث استطاع المنتدى أن يصدر العديد من التوصيات التي ترجمت إلى قرارات تنفيذية، بعدما أتاح المنتدى الفرصة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار.

ونوه رئيس حزب الاتحاد بأن منتدى شباب العالم تفاعل بشكل إيجابي مع المتغيرات العالمية والتحديات التي تواجه الدول، خاصة النامية، وفي ضوء ذلك أطلق مجموعة من المبادرات والمشروعات التنموية التي جاءت استجابة للتغيرات الدولية الحالية والأزمات العالمية.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى الإسهامات التي نجح فيها منتدى شباب العالم، والتي تضمنت حلا للقضايا الإقليمية والدولية وإطلاق منصات للشخصيات الشبابية الملهمة ومبادرات للمبديعن والمبتكرين.

ترسيخ وضع المنتدى على الخريطة الدولية

وأوضح رضا صقر أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ يرسخ وضع المنتدى على الخريطة الدولية، ويزيد من فاعلية التوصيات الصادرة عنه على مستوى العالم، وذلك من أجل العمل على بناء مستقبل أفضل.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف، وقدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها: مصر، والبرتغال، وجامايكا، وجمهورية الدومينيكان، ولاوس. وقد رحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة، في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم.

منتدى شباب العالم شرم الشيخ رضا صقر حزب الاتحاد تمكين الشباب

مواد متعلقة

نائب التنسيقية: ترحيب الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم خطوة مهمة

حزب مصر أكتوبر يثمّن ترحيب الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم يختتم ورشة عمل حول مبادرتى التعلم والتطوع

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

بعد 20 يومًا من الزفاف.. "سلوى" تطلب الخلع من "الزوج الخلوق": ابن أمه

ضبط "سيارة الملايين" على طريق الفيوم الصحراوي

بترديد "يحيا السيسى".. انطلاق مؤتمر "صعيد بلا ثأر" فى أسوان

قرار جديد من المحكمة فى قضية "قتل طبيب الساحل"

"التعليم" ترفض جميع طلبات تحويل طلاب الثانوية العامة فى سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله