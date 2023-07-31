رئيس شباب النواب: الرياضة تشهد دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية

هنأ الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الاتحاد المصري للجودو بمناسبة فوز منتخب الناشئين ببطولة إفريقيا في مدغشقر بـ15 ميدالية متنوعة، بمشاركة 18 منتخبًا بإجمالي 118 لاعبًا.

وأكد رئيس لجنة الشباب أن "الرياضة المصرية تشهد طفرة حقيقية فى الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، والتى تتطلع للتخطيط للفوز بالمزيد من الميداليات الأوليمبية والعالمية خلال السنوات والدورات المقبلة بما يليق باسم مصر فى الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة، في بيان صحفي اليوم بالنتائج التي حققتها البعثة المصرية خلال منافسات البطولة للناشئين والتي وضعت مصر في المركز الأول في جدول ترتيب الدول المشاركة، من خلال إحراز 15 ميدالية متنوعة (8 ذهب، فضيتين 5 برونز) مشيدا بحصول منتخب الشباب في الجودو على لقب بطولة أفريقيا للشباب، بعد الفوز بـ15 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات.

ووجه رئيس لجنة الشباب التهنئة للاتحاد المصري للتايكوندو، وذلك بعد تحقيق عبدالله عصام المرڪز الأول والميدالية الذهبية، وجني خطاب الميدالية البرونزية، ببطولة تحدى الجائزة الڪبرى (Grand Prix Challenge) بالعاصمة السنغالية داكار، ويتأهلان لبطولة الجائزة الكبرى بباريس.

وأشاد بتحقيق منتخب مصر الأول للتايكوندو بعد المشاركة فى بطولة السنغال المفتوحة للتايكوندو فئة الـG2، تحقيقه 4 ميداليات متنوعة، منها ثلاث ميداليات فضية للاعب عبد الله عصام ومعتز بالله عاصم وتقى شعبان وميدالية برونزية عن طريق اللاعبة ليلى شريف.

في السياق ذاته، هنأ رئيس لجنة الشباب اتحاد السباحة بمناسبة تأهل اللاعب مروان القماش، رسميًا لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤ في سباق ١٥٠٠م حرة ويصبح متأهلا في سباقين ٨٠٠م حرة و١٥٠٠م حرة.

وتوجه رئيس لجنة الشباب بالتهنئة لاتحاد الخماسي الحديث للترويج اللاعبة توجت ملك إسماعيل لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث بالميدالية الذهبية في منافسات فردي السيدات ببطولة العالم تحت 19 سنة المقامة خلال الفترة من 25 إلى 30 يوليو الحالي بمدينة إسطنبول بتركيا.