السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

دعاء زهران: قرار الأمم المتحدة حول منتدى الشباب تأكيد على الريادة المصرية

الدكتورة دعاء زهران
الدكتورة دعاء زهران

قالت الدكتورة دعاء زهران، أمين القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بـحزب مصر أكتوبر، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ تؤكد الريادة المصرية، وترسخ التفوق المصري بفضل الخطط الاستراتيجية للقيادة السياسية الواعية.

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حزب مصر أكتوبر يثمّن ترحيب الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم

نجاح لفكرة تنظيم مؤتمر شبابي

وأضافت زهران، خلال تصريحات صحفية، أن هذا القرار أكد نجاح فكرة القيادة السياسية المصرية فى تنظيم مؤتمر شبابي عالمي للاستماع ولتبادل الأفكار والرؤي والمقترحات، ثم بعد ذلك تتحول إلى منصة شبابية عالمية، تعتمد عليها جيمع المنظمات والمؤسسات العالمية. 

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منتدى شباب العالم يُثمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهاماته فى تمكين الشباب

وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لديه رؤية وإصرار على استمرارية ودورية عقد المنتدى لحرصه على الاستماع إلى الشباب، وأفكارهم ورؤيتهم للمستقبل وكذلك الرد على كل تساؤلاتهم بشأن خطط الدوله للتنميه علي كافة المجالات.

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رئيس حزب الاتحاد: ترحيب الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم مهم للغاية

تمكين الشباب 

وأكدت زهران، أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم كان مؤمن بملف تمكين الشباب في المناصب القيادية فى الدولة، لأنه حريص على أن بناء الجمهورية الجديدة سيكون بيد الشباب الواعي المدرك بضرورة بناء الوطن وبملف التنمية.

وكان منتدى شباب العالم قد ثمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بشأن إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قرارا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية، بناء على مشروع  قرار تقدمت به مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر والبرتغال وجامايكا وجمهورية الدومينيكان ولاوس.

الدكتورة دعاء زهران حزب مصر أكتوبر منتدى شباب العالم أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تمكين الشباب

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