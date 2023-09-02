السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 16 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي أكد خلالها على عدم التهاون والتصدي بكل قوة وحسم لأي شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمه للبناء موجهًا برصد المخالفه والتعامل الفوري معها.

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا إن قرى بني محمد سلطان وطوخ الخيل وصفط الخمار تمكن من تنفيذ حملات مكثفة بشوارع القرى لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة أو البناء العشوائي ومن خلالها تم رصد وتنفيذ فك شدة خشبية وإيقاف أعمال بقرية الحواصلية التابعة للوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان وتم التحفظ على الأخشاب كما تمكن قسم التنظيم والمتغيرات بقرية صفط الخمار من رصد وتنفيذ وإزالة أربع حالات الأولى فك شدة خشبية أعمدة دور الأول علوي خارج الحيز العمراني بالقرايشة الغربية التابعة للوحدة المحلية بصفط الخمار وإزالة حالتي تعدي على أراضي زراعية بمساحة 26 سهمًا وإزالة حالة تعدٍ على أرض أملاك دولة بمساحة 30 مترًا تقريبًا بعابدة يوسف التابعة للوحدة المحلية بقرية صفط الخمار وتم التعامل الفوري معهم وإحالة المخالفين للنيابة ونجح قسم التنظيم بقرية طوخ الخيل من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة 2 قيراط تقريبًا بقرية طوة وطوخ الخيل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات واحترامًا لسلطة القانون وحفاظًا على حقوق الأجيال القادمة في المحاصيل الزراعية وحمايتها من التبوير بحضور نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات.

وأوضح المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي بإشراف نواب رئيس المركز تمكنت من رصد وإزالة 8 حالات تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية بكل من حلوة وأبو عزيز حيث تمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبو عزيز من إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد بمساحه 732.5 متر بحضور فضل الجبالي نائب رئيس المركز و مسئولى التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعيه كما تمكنت الوحده المحليه لمجلس قروي حلوة من إزالة حالتي تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية في المهد بمساحه 350 مترًا باستخدام معدات الوحدة المحلية وبحضور رئيس القرية ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعية الزراعية. 

وأكد تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص تحت إشراف طه داوود نائب رئيس المركز والمدينة وأمام نجيب رئيس قرية إتليدم تمكنت من رصد وازالة حالة تعدى بدون ترخيص بقرية اتليدم بمركز أبوقرقاص والتحفظ على معدات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء الأراضي الزراعية مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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