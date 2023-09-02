الرئيس العراقى يدعو جميع الأطراف للامتناع عن التهديد واستخدام القوة فى كركوك

دعا الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، مساء اليوم السبت، جميع الأطراف للامتناع عن أي تهديد أو استخدام للقوة في كركوك.

وقال رشيد في بيان له "نتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في محافظة كركوك وفيما نؤكد دائما حرصنا الشديد على أن يعم السلام كل أنحاء البلاد، فإننا ندعو جميع الأطراف ذات الصلة بالتطورات المؤسفة في كركوك إلى الامتناع عن أي تهديد أو استخدام للقوة، كما ندعو الجميع إلى تغليب مصلحة الشعب واستقرار البلاد على أي مصالح أخرى"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية واع.

وشدد رشيد علي ضرورة العودة إلى الحوار البناء كوسيلة لا بد منها لتهدئة التوتر الراهن بغية الحفاظ على مكتسبات وإنجازات الشعب العراقي بأطيافه كافة، وعدم فسح المجال أو منح الفرصة لعصابات الإرهاب الرامية إلى خلط الأوراق وزعزعة الاستقرار واستباحة الدم العراقي.

وأضاف رشيد أن كركوك كانت وما زالت رمزا للتآخي العراقي وجامعة لكل الأطياف، ولن نسمح بتشويه صورتها، داعيا الحكومة الاتحادية والقوات الأمنية إلى التدخل الجاد للسيطرة على الوضع في المدينة وضبط الأمن وسيادة القانون فيها وبما يحفظ السلام العادل.

وتابع رشيد "نهيب أيضاً بجميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة حفاظاً على استقرار محافظة كركوك وأمن مواطنيها".

السوداني يفرض حظر التجول في مدينة كركوك

وفي وقت سابق من اليوم، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بفرض حظر التجول في مدينة كركوك.

كما طالب السوداني، القطعات الأمنية في محافظة كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة.

كما شدد على أن تكون هذه القطعات حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقا باستثناء الأجهزة الأمنية.

جاء هذا وفقا لما أعلنه اللواء يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في بيان له قبل قليل، وصل للدستور نسخة منه.

كما وجه السوداني بفرض حظر التجوال في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق.

ودعا رئيس الوزراء العراقي جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك.