السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هالاند بعد هاتريك فولهام: عُدت مرة أخرى وننتظر عودة جوارديولا

إرلينج هالاند
إرلينج هالاند

تحدث النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن انتصار فريقه الكبير على خصمه فولهام في مباراتهما بالدوري الإنجليزي.


وسجل إرلينج هالاند 3 أهداف، هاتريك، في انتصار مانشستر سيتي الكبير على فولهام بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي، البريميرليج.

 

هالاند يتحدث عن هاتريك فولهام وغياب جوارديولا

 


وقال هالاند في تصريحات عقب المباراة: "لقد عُدت مرة أخرى، لا توجد مشاكل لدي وأنا دائمًا جائع للتسجيل، إنه موسم جديد وأنا مستعد".


وبثلاثية اليوم، رفع هالاند رصيده لـ6 أهداف في صدارة هدافي البطولة حتى الآن.


وأضاف: "لقد بدأنا متأخرين بعض الشيء وبقليل من الليونة لأننا لعبنا بشكل صحيح حتى المباراة الأخيرة ولأننا الفريق الأفضل؛ نحن فقط نريد أن نصبح أفضل وأفضل".


وأكمل: "أعتقد أن جوارديولا يفتقدنا ونحن كذلك نفتقده بعض الأوقات، لذا نحن نتطلع لعودته لنا".

 

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