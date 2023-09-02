السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تفاصيل فعاليات وأنشطة "مستقبل وطن" لدعم المواطنين في المحافظات

انشطة مستقبل وطن
انشطة مستقبل وطن

نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق عدد من الفعاليات والأنشطة الخدمية والتثقيفية ببعض المحافظات لخدمة المواطنين وتدريب وتأهيل أعضاء الحزب، حيث ناقشت أمانتي التدريب والتثقيف والمرأة لخطة العمل الحزبية لشهر سبتمبر.

مناقشة خطة شهر سبتمبر

وعقد الاجتماعان بقاعة المؤتمرات بمقر الحزب بأمانة المحافظة، وتم خلالهما متابعة تنفيذ التكليفات التنظيمية التي تم التأكيد عليها بالاجتماعات السابقة، ومناقشة خطة شهر سبتمبر، ومتابعة تنفيذ خطط وفعاليات الأنشطة بما يحقق التواجد الدائم والفعال بين الجماهير.

وحضر الاجتماعان وليد عبد القوي أمين التنظيم بالمحافظة، والنائبة الدكتورة رشا المهدي أمينة المرأة بالمحافظة ، والدكتور أحمد سيد التلاوي أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة .

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التنظيمية التي تنفذها أمانة المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الأمانة المركزية .

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حزب مستقبل وطن: الوصول للأمان كلف مصر الكثير من أبنائها بالجيش والشرطة

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نائب رئيس حزب مستقبل وطن يواصل لقاءاته بأمناء الحزب فى 7 محافظات

"مستقبل وطن" مركز ديرمواس ينظم قافلة غذائية 

وعلى جانب آخر، نظمت أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمركز ديرمواس، قافلة غذائية بقرية دلجا؛ لبيع السلع الغذائية ومصنعات اللحوم بأسعار مخفضة، تحت إشراف العمدة علاء قدري أمين المركز.

ولاقت القافلة إقبال من قبل الأهالي الذين أشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل . 

وتأتي هذه القوافل ضمن خطة فعاليات الحزب وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن ، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين؛ للتخفيف عنهم في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الجميع جراء الأوضاع التي فرضتها الأزمات العالمية.

انشطة مستقبل وطن

انشطة مستقبل وطن
انشطة مستقبل وطن
انشطة مستقبل وطن
انشطة مستقبل وطن
انشطة مستقبل وطن
انشطة مستقبل وطن
انشطة مستقبل وطن
انشطة مستقبل وطن
انشطة مستقبل وطن
انشطة مستقبل وطن
انشطة مستقبل وطن
انشطة مستقبل وطن
مستقبل وطن السلع الغذائية المواطنين المنيا لشهر سبتمبر الجماهير

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