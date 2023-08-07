نائب رئيس حزب مستقبل وطن يواصل لقاءاته بأمناء الحزب فى 7 محافظات

عقد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم، اجتماعًا مهما ضمن سلسلة اللقاءات التنظيمية بقيادات الحزب من أمناء الحزب والتنظيم والهيئة البرلمانية للحزب بمحافظات "الشرقية، بورسعيد، دمياط، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

جاء ذلك بحضور النائب أحمد دياب الأمين العام المساعد، أمين شئون الثقافة والرياضة والفنون، والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد بالحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم، وعدد من قيادات وأمناء الأمانات المركزية بالحزب.

وفي كلمته، أكد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم أهمية العمل الجماعي وضرورة الوحدة والتلاحم بين الهيئة البرلمانية والتنظيم الحزبي لتحقيق المصلحة العامة للحزب.

وشدد أمين التنظيم على أهمية التواصل المستمر بين الأمانة المركزية وكل الأمانات في مختلف المحافظات، لافتًا لآليات العمل خلال الفترة المقبلة بتكثيف آليات التواصل.

من جانبه، أكد النائب أحمد دياب الأمين العام المساعد، على ضرورة العمل الجماعي لإعلاء المصلحة العليا للحزب، والعمل بنظام مؤسسي لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد بالحزب، إلى اهتمام الحزب بالعمل على تذليل كل العقبات استعداداً للمرحلة المقبلة، مؤكدا تمتع الحزب بقواعد وتشكيلات حزبية كبيرة بمختلف المحافظات.