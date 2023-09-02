السبت 02 سبتمبر 2023
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باحث نفسى يكشف معنى عقدة "إلكترا" ومتى تبدأ في الظهور وأعراضها؟

محمد الشافعي
محمد الشافعي

كشف محمد الشافعي، باحث في الصحة النفسية، معنى عقدتي "أوديب"و "إلكترا"، مؤكدًا أن عقدة أوديب لها علاقة بتعلق الأولاد بوالدتهم، وعقدة "إلكترا"، لها علاقة بتعلق البنات بوالدهن.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن اسم "الكترا" جاء من الأسطورة اليونانية لأحد الملوك وكان يدعى "أجاممنون"، وكان قائدًا لحرب طروادة، وهو في الحرب اتفقت زوجته وعشيقها على قتله، وعندما عاد قاما بقتله وشاهدت القتل ابنته "إلكترا"، وتولد لديها مشاع الحقد والكره تجاه والدتها.

وتابع أن “إلكترا” اتفقت مع شقيقها عند عودته من السفر أن يدبرا لقتل والدتهما، مؤكدًا أن هذا نتيجة لحبها الشديد لوالدها وبالفعل قاما بقتل والدتهما وعشيقها، ومن هنا سمى علم النفس كارل يونج، هذه الحالة بـ"إلكترا".

"إلكترا"هي التعلق والارتباط المبالغ فيه من البنت لوالدها

وأكد أن "إلكترا"، هي التعلق والارتباط المبالغ فيه من البنت لوالدها، ولكن عندما يكون مبالغًا فيه فمن هنا تكون المشكلة، وكذلك المنافسة الشديدة مع الأم مما يزعجها، مشيرًا إلى هذه العقدة تحدث من سن عام حتى 3 سنوات وفي هذه المرحلة تشعر بالاختلاف في جسم والدها ووالدتها، وذروة العقدة من سن 3 سنوات وحتى 6 سنوات.

عقدة إلكترا التعلق والارتباط المبالغ المنافسة الشديدة ذروة العقدة

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