تفاصيل مقتل 7 أشخاص بينهم شرطى خلال هجوم مسلح على مسجد بنيجيريا

لقي 7 أشخاص مصرعهم خلال هجوم مسلح على مسجد في قرية سايا سايا بولاية كادونا شمال غربي نيجيريا.

وأفادت مصادر محلية بأن 5 من الضحايا قتلوا في المسجد، بينما قتلت ضحيتان منهم في موقعين آخرين داخل القرية.

وأشارت صحيفة ديلي بوست نقلًا عن مصادر محلية، إلى أن الحادث وقع حوالي الساعة الثامنة مساء أمس الجمعة، عندما كان القرويون يؤدون صلاة العشاء في مسجد محلي.

وأوضحت أن اثنين آخرين من القرويين أصيبا بطلقات نارية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

رئيس الحراسة كان من بين الضحايا داخل المسجد

من جانبه، أكد زعيم القرية، ملام عبد الرحمن يوسف، وقوع الحادثة، قائلا إن رئيس الحراسة كان من بين الضحايا الذين قتلوا داخل المسجد.

وتابع يوسف، في تصريحات صحفية "اشتبهنا بأنهم تعقبوا رئيس الحراسة إلى المسجد لمهاجمته، كنا داخل المسجد نصلي عندما وصلوا وبدأوا بإطلاق النار، فقُتل 5 أشخاص في المسجد، كما قتل سائق كان ينقل مواد غذائية إلى القرية، وقتل شخص آخر من قرية مجاورة".

ولفت زعيم القرية إلى أن عناصر أمنية تضم جنودا وشرطة من بلدة إيكارا ومنطقة بالجور، وصلت إلى مكان الحادث حوالي الساعة 12:30 صباح الجمعة.

وأشار يوسف إلي أن الجناة غادروا القرية قبل أن يصل رجال الأمن إلى المكان.

والثلاثاء الماضي، مصدران عسكريان بنيجيريا بمقتل ما لا يقل عن 26 عنصرا من قوات الأمن النيجيرية وإصابة ثمانية آخرين في كمين نصبه مسلحون الأحد في وسط البلاد حيث يقاتل الجيش مجموعات إجرامية، على ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال متحدث باسم القوات الجوية إن "مروحية كانت تقوم بإجلاء جرحى تحطمت صباح الاثنين، في منطقة الكمين.

ويشهد شمال غرب نيجيريا، ووسطها منذ أعوام أعمال عنف ترتكبها عصابات، عبر اقتحام قرى معزولة، وقتل سكانها أو خطفهم طلبا لفديات، أو حتى إحراق منازل هؤلاء بعد نهبها.