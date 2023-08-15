نيجيريا.. مقتل وإصابة 34 عنصرا من قوات الأمن في كمين نصبه مسلحون

أفاد مصدران عسكريان بنيجيريا بمقتل ما لا يقل عن 26 عنصرا من قوات الأمن النيجيرية وإصابة ثمانية آخرين في كمين نصبه مسلحون الأحد في وسط البلاد حيث يقاتل الجيش مجموعات إجرامية، على ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال متحدث باسم القوات الجوية إن "مروحية كانت تقوم بإجلاء جرحى تحطمت صباح الاثنين، في منطقة الكمين".

وأشار المصدران لتعرض موكب للقوات النيجيرية عصر الأحد، لكمين نصبه مقاتلون في ولاية النيجر.

ويشهد شمال غرب نيجيريا، ووسطها منذ أعوام أعمال عنف ترتكبها عصابات، عبر اقتحام قرى معزولة، وقتل سكانها أو خطفهم طلبا لفديات، أو حتى إحراق منازل هؤلاء بعد نهبها.

وأوضح مسؤول عسكري أن القوات "كانت عائدة من عملية حين نصب لها الإرهابيون كمينا على طريق زونجيرو- تيجينا السريع، وتعرضت لهجوم فقد على إثره 23 جنديا بينهم ثلاثة ضباط وإصابة ثمانية جنود".

وأكد مسؤول عسكري آخر وقوع الهجوم وحصيلته، مبينًا أن المهاجمين تكبدوا "خسائر جسيمة" في الهجوم.

وقال متحدث باسم القوات الجوية النيجيرية: إن مروحية من طراز "أم آي-171" تحطمت الاثنين، بعد إقلاعها من زونجيرو، فيما كانت تنفذ "مهمة إجلاء جرحى".

وأضاف المتحدث أنه "تبذل جهود حاليا لإنقاذ طاقم المروحية وركابها"، لافتا إلى فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث.

يشار إلى أنه في وقت سابق من أمس الإثنين، أفادت تقارير إعلامية محلية، بمقُتل 13 شخصًا وإصابة العديد بجروح في هجوم شنه تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي على قرية "وولاري" التابعة لولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.

و"بوكو حرام" تنظيم نيجيري مسلح تأسس في يناير 2002، ويدعو إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية في جميع الولايات، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية، وأعلن في مارس 2015 ارتباطه بـتنظيم "داعش" الإرهابي.