الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نيجيريا.. مقتل وإصابة 34 عنصرا من قوات الأمن في كمين نصبه مسلحون

نيجيريا
نيجيريا

أفاد مصدران عسكريان بنيجيريا بمقتل ما لا يقل عن 26 عنصرا من قوات الأمن النيجيرية وإصابة ثمانية آخرين في كمين نصبه مسلحون الأحد في وسط البلاد حيث يقاتل الجيش مجموعات إجرامية، على ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال متحدث باسم القوات الجوية إن "مروحية كانت تقوم بإجلاء جرحى تحطمت صباح الاثنين، في منطقة الكمين".

وأشار المصدران لتعرض موكب للقوات النيجيرية عصر الأحد، لكمين نصبه مقاتلون في ولاية النيجر.

ويشهد شمال غرب نيجيريا، ووسطها منذ أعوام أعمال عنف ترتكبها عصابات، عبر اقتحام قرى معزولة، وقتل سكانها أو خطفهم طلبا لفديات، أو حتى إحراق منازل هؤلاء بعد نهبها. 

وأوضح مسؤول عسكري أن القوات "كانت عائدة من عملية حين نصب لها الإرهابيون كمينا على طريق زونجيرو- تيجينا السريع، وتعرضت لهجوم فقد على إثره 23 جنديا بينهم ثلاثة ضباط وإصابة ثمانية جنود".

وأكد مسؤول عسكري آخر وقوع الهجوم وحصيلته، مبينًا أن المهاجمين تكبدوا "خسائر جسيمة" في الهجوم.

وقال متحدث باسم القوات الجوية النيجيرية: إن مروحية من طراز "أم آي-171" تحطمت الاثنين، بعد إقلاعها من زونجيرو، فيما كانت تنفذ "مهمة إجلاء جرحى".

وأضاف المتحدث أنه "تبذل جهود حاليا لإنقاذ طاقم المروحية وركابها"، لافتا إلى فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث.

يشار إلى أنه في وقت سابق من أمس الإثنين، أفادت تقارير إعلامية محلية، بمقُتل 13 شخصًا وإصابة العديد بجروح في هجوم شنه تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي على قرية "وولاري" التابعة لولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.

و"بوكو حرام" تنظيم نيجيري مسلح تأسس في يناير 2002، ويدعو إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية في جميع الولايات، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية، وأعلن في مارس 2015 ارتباطه بـتنظيم "داعش" الإرهابي.

نيجيريا مصادر عسكرية نصب كمين هجوم مسلحون سقوط قتلى وجرحى

الأكثر قراءة

بدء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الجامعات والمعاهد

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-8-2023 فى مصر

"الأرصاد" تكشف عن حالة الطقس اليوم

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

سامح شكرى يجتمع مع وزراء خارجية السعودية والأردن والعراق وسوريا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل