"القاهرة الإخبارية": رئيس نيجيريا يؤكد اتفاقه مع حكومة كندا على تعزيز وحماية الحكم الديمقراطى

قال رئيس نيجيريا بولا تينوبو، إنه اتفق مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على تعزيز وحماية الحكم الديمقراطي الدستوري بإفريقيا كأولوية قصوى، وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

شن حرب في القارة الإفريقية ليس في مصلحة بلاده

وكان الرئيس النيجيري، الذي يرأس مجموعة "إيكواس"، قال، في وقت سابق، إن شن حرب واسعة النطاق في القارة الأفريقية ليس في مصلحة بلاده والمنطقة بأكملها، لكنه ألمح إلى أن الدول الأعضاء مستعدة لاستخدام كافة الخيارات المتاحة.

كما أشار الرئيس تينوبو إلى أن مجموعة "إيكواس" تسعى لحل الأزمة في النيجر سلميا، بالاعتماد على الدبلوماسية.