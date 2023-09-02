السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنصورة الأهلية يعقد اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية اليوم، اجتماعا بمديري البرامج المختلفة بجامعة المنصورة الأهلية لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2023-2024 م، وتابع خلال الجولة التفقدية بالجامعة أعمال التنسيق والقبول للطلاب الجدد من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقا للحد الأدنى المعلن من مجلس الجامعات الأهلية كما استطلع آراء الطلاب وأولياء الأمور عن مدى سهولة أجراءات القبول بالبرامج المختلفة والتعرف على المشكلات التي تواجههم أثناء القبول بالجامعة.

وبحث خلال الاجتماع بمديري البرامج خطة الجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الجدد، والاطمئنان على جاهزية المعامل المركزية والورش الهندسية والمدرجات والقاعات الدراسية.

وتم بحث الاستعدادات لبدء الدراسة بعدد 6 برامج جديدة بالعام الدراسى الجديد وهى : برنامج البكالوريوس فى علوم التمريض بكلية التمريض، برنامج التسويق الرقمى والعمليات الإلكترونية وبرنامج ريادة الأعمال الالكترونية بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، برنامج هندسة العمارة المستدامة، برنامج الهندسة الطبية، برنامج الحاسبات والاتصالات بكلية الهندسة بالإضافة إلى 6 برامج تستقبل الطلاب للعام الثاني وهي برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، هندسة الذكاء الاصطناعى، برنامج هندسة البناء والتشييد، هندسة الميكاترونكس.

وشدد رئيس الجامعة، خلال الاجتماع على أهمية إعلان الجداول الدراسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي الجديد.

شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة متابعه استعدادات العام الدراسي الجديد

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