"آداب المنصورة" تكرم الخريجين من ذوي الهمم (صور)

نظمت كلية الآداب بجامعة المنصورة اليوم الأربعاء، أول احتفالية لتكريم الخريجين من ذوى الهمم تحت "عنوان احتفالية يوم التحدي"، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة.

وأكد الدكتور شريف خاطر، أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار توجيهات الدولة والقيادة السياسية الحكيمة في دعم أبنائنا من ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على دعم أبنائها الطلاب وتحديدًا ذوي الهمم فهم مستقبل مصر وفخرها وتعمل على تقديم كل الخدمات التي تمكنهم من التغلب على الإعاقات المختلفة من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في دعم ذوي الإعاقة في التغلب على الصعوبات التي يواجهونها في حياتهم اليومية وجعلهم عضوا نافعًا في المجتمع، وكذلك تأهيلهم للحصول على فرص عمل مميزة للمشاركة في التنمية والتقدم المجتمعي.

تكريم 36 طالبًا من ذوي الهمم

وأوضح الدكتور محمود سليمان الجعيدي، أن الكلية تكرم اليوم ما يقرب من 36 طالبًا من المتفوقين من ذوي الهمم وأن هذا يوم من الأيام المشهودة في تاريخ كلية الآداب، مشيرًا إلى حرص إدارة جامعة المنصورة على الوقوف بجانب طلابنا ودعمهم، وتوجه بالشكر لأسر ذوي الهمم لمساندة أبنائهم وهم يحصدون ثمرة نجاحهم وجهدهم، ونعتبر هذا اليوم هو يوم عيد لكلية الآداب وهذا أول حفل تخرج في تاريخ كلية الآداب، كما أوصى الخريجين بالاجتهاد ومواصلة السعي في الجد والمثابرة.

وعبّر الدكتور وائل السيد البرعي، عن سعادته لرؤية الفرحة في وجوه أبنائنا الخريجين من ذوى الهمم بكلية الآداب واليوم يعد يوم الحصاد بعد بذل الجهد وكلل الله تعالى لهذا الجهد بالتفوق، مشيرًا إلى توفير كل الوسائل التي تعينهم على استكمال دراستهم العلمية، اليوم.

كما عبرت الدكتورة سهير وحيد، عن فخرها واعتزازها بتفوق أبنائنا الخريجين من ذوي الهمم نتيجة العزيمة والإصرار لما أظهروه من تفوق وتحدي للوصول ليوم التخرج وأثبتوا ذاتهم بالمجتمع وأنهم "قادرون باختلاف"، كما طالبت الطلاب باستكمال مسيرة دراستهم العليا بالكلية ليكونوا إضافة في كل مجال وتخصص.

94e243b2-03b7-4f8b-9351-d3986cb3d0e6

1cde5218-eba7-47bd-89ff-32aaaf645a3a