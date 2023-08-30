الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"آداب المنصورة" تكرم الخريجين من ذوي الهمم (صور)

التكريم
التكريم

نظمت كلية الآداب بجامعة المنصورة اليوم الأربعاء، أول احتفالية لتكريم الخريجين من ذوى الهمم تحت "عنوان احتفالية يوم التحدي"، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة.

وأكد الدكتور شريف خاطر، أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار توجيهات الدولة والقيادة السياسية الحكيمة في دعم أبنائنا من ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على دعم أبنائها الطلاب وتحديدًا ذوي الهمم فهم مستقبل مصر وفخرها وتعمل على تقديم كل الخدمات التي تمكنهم من التغلب على الإعاقات المختلفة من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في دعم ذوي الإعاقة في التغلب على الصعوبات التي يواجهونها في حياتهم اليومية وجعلهم عضوا نافعًا في المجتمع، وكذلك تأهيلهم للحصول على فرص عمل مميزة للمشاركة في التنمية والتقدم المجتمعي.

تكريم 36 طالبًا من ذوي الهمم

وأوضح الدكتور محمود سليمان الجعيدي، أن الكلية تكرم اليوم ما يقرب من 36 طالبًا من المتفوقين من ذوي الهمم وأن هذا يوم من الأيام المشهودة في تاريخ كلية الآداب، مشيرًا إلى حرص إدارة جامعة المنصورة على الوقوف بجانب طلابنا ودعمهم، وتوجه بالشكر لأسر ذوي الهمم لمساندة أبنائهم وهم يحصدون ثمرة نجاحهم وجهدهم، ونعتبر هذا اليوم هو يوم عيد لكلية الآداب وهذا أول حفل تخرج في تاريخ كلية الآداب، كما أوصى الخريجين بالاجتهاد ومواصلة السعي في الجد والمثابرة.

وعبّر الدكتور وائل السيد البرعي، عن سعادته لرؤية الفرحة في وجوه أبنائنا الخريجين من ذوى الهمم بكلية الآداب واليوم يعد يوم الحصاد بعد بذل الجهد وكلل الله تعالى لهذا الجهد بالتفوق، مشيرًا إلى توفير كل الوسائل التي تعينهم على استكمال دراستهم العلمية، اليوم.

كما عبرت الدكتورة سهير وحيد، عن فخرها واعتزازها بتفوق أبنائنا الخريجين من ذوي الهمم نتيجة العزيمة والإصرار لما أظهروه من تفوق وتحدي للوصول ليوم التخرج وأثبتوا ذاتهم بالمجتمع وأنهم "قادرون باختلاف"، كما طالبت الطلاب باستكمال مسيرة دراستهم العليا بالكلية ليكونوا إضافة في كل مجال وتخصص.

94e243b2-03b7-4f8b-9351-d3986cb3d0e6
94e243b2-03b7-4f8b-9351-d3986cb3d0e6
1cde5218-eba7-47bd-89ff-32aaaf645a3a
1cde5218-eba7-47bd-89ff-32aaaf645a3a
e968e2c1-9b74-4f58-a466-2014da2f6173
e968e2c1-9b74-4f58-a466-2014da2f6173
كلية الآداب بجامعة المنصورة المنصورة احتفالية لتكريم الخريجين من ذوى الهمم احتفالية يوم التحدى جامعة المنصورة

مواد متعلقة

بتخفيضات 40%.. افتتاح معرض "أهلًا مدارس" بمحافظة الدقهلية

السيطرة على حريق فى مخبز بلدى بمحافظة الدقهلية

حملات مكبرة لإزالة الإعلانات العشوائية في الدقهلية

محافظ الدقهلية: رفع 12 ألف طن من مخلفات مقلب جمصة العشوائي

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعتمد 117 مؤسسة بالدقهلية

محافظ الدقهلية: بدء تطبيق نظام التعليم اليابانى توكاتسو بمدارس "حياة كريمة"

محافظ الدقهلية يوجه بالبدء الفوري في تجهيز معارض «أهلا مدارس»

"العلاج الحر" يشن حملات على 107 منشآت طبية فى الدقهلية

الأكثر قراءة

رجلا أعمال وراء إنهاء أزمة راتب أوسوريو مع الزمالك

مهرجانات الفاكهة تنعش السياح على شواطئ مرسى علم بالبحر الأحمر (صور)

انخفاض جديد فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم.. وعيار 21 بـ2220 جنيهًا

الرئيس السيسى يستقبل وفدًا من الحزبين الجمهورى والديمقراطى بالكونجرس الأمريكى

"ابنى فى مكان مجهول".. رئيس الجابون يستغيث بالعالم

ضمن "حياة كريمة".. ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بقرية فى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)