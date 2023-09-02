السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"مو صلاح وتحديد مصيره".. طبيب نفسى يوضح بماذا يشعر محمد صلاح؟

محمد صلاح
محمد صلاح

حالة من التخبط الإعلامي حول مصير النجم محمد صلاح، أسطورة ليفربول، حيث تحاول إدارة نادي اتحاد جدة السعودي شراء اللاعب والإصرار على تواجده ضمن صفوف الفريق السعودي.

محمد صلاح هو أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، وقد ساهم بشكل كبير في نجاحات ليفربول في السنوات الأخيرة، حيث حصل معه على لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

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صلاح يحظى بشعبية كبيرة بين جماهير ليفربول وزملائه في الفريق، وقد أبدى تعلقه بالنادي والمدينة في عدة مناسبات، وقال إنه يشعر بالسعادة والراحة في ليفربول.

أكدت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الصحة النفسية، أن النجم محمد صلاح يواجه حاليًا ضغوطًا إعلامية وجماهيرية بسبب تزايد الأخبار التي تربطه بانتقال مفاجئ إلى اتحاد جدة السعودي، والتي لم يؤكدها أو ينفها بشكل رسمي.

ماذا يشعر نجم ليفربول في الوقت الحالي؟

أوضحت "عبد السلام" أن محمد صلاح يشعر بالحيرة والقلق من هذه الشائعات، خصوصًا إذا كانت هناك عروض مغرية من الناحية المادية أو الرياضية، ولكنه قد يخشى أن يخسر مكانته وثقته في ليفربول، أو أن يفقد دعم جمهوره في مصر والوطن العربي.

ويمكن أن يشعر صلاح أيضًا بالغضب والإحباط من تدخل بعض الأطراف في قراراته المستقبلية، وأن يرغب في إثبات نفسه وقدراته في أي مكان يلعب فيه، سواء كان ليفربول أو اتحاد جدة أو غيرهما.

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أكدت استشاري الصحة النفسية، أن النجم محمد صلاح يشعر بالفخر والامتنان لكل ما حققه في مسيرته الكروية حتى الآن، وأن يثق في قدرته على التألق والتطور في أي تحدي جديد يواجهه، سواء كان ذلك في الدوري الإنجليزي أو السعودي أو غيرهما.

وقد كشف تقرير لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، نشر اليوم السبت، عن كواليس الاجتماع الأخير بين رامي عباس وكيل أعمال  محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وممثلي نادي اتحاد جدة السعودي.

ورفض ليفربول عرضًا رسميًا من النادي السعودي أمس في الساعات الأخيرة من الميركاتو الأوروبي يقدر بـ100 مليون جنيه استرليني لضم صلاح وأكد أنه ليس للبيع.

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