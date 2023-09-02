برنامج عن السيارات.. صفحة ON فيسبوك تطلق برنامج "قصة شعار رولز رويس"

أطلقت قناة ON برنامجا جديدا من نوعية محتوى برامج الديجيتال، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تقديم أميرة أسامة.

وتدور فكرة البرنامج حول الحديث عن كل ما يتعلق بالسيارات وقصص وحكايات هذا المجال، وتناولت الحلقة الأولى حكاية أغلى سيارة في العالم رولز رويس.



يأتي البرنامج في إطار خطة التطوير بإطلاق مجموعة من برامج الديجيتال والمقرر الإعلان عنها تباعا خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أنه قد تم إطلاق برنامج ديجيتال أيضا عبر الصفحة الرسمية لقناة ON تقديم نسمة الشافعي، وبرنامجًا بعنوان "من الآخر" تقديم آدهم مدحت صالح، وبرنامج من تقديم حبيبة عاطف وتناولت في أولى حلقاته الحديث عن قصة كليوباترا مع الكحل؟، وبرنامج أخر بعنوان “ببساطة” تقديم نسمة الشافعي.

تردد قناة ON E الجديد 2023 نايل سات



القمر الصناعي: Nilesat.

التردد: 10864.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ON Live الجديد SD و HD نايل سات



القمر الصناعي: Nilesat.

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.



تردد قناة on tv دراما HD الجديد نايل سات



اسم القناة: ON Drama.

القمر الصناعي: Nilesat.

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.