السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

برنامج عن السيارات.. صفحة ON فيسبوك تطلق برنامج "قصة شعار رولز رويس"

أميرة أسامة
أميرة أسامة

أطلقت قناة ON برنامجا جديدا من نوعية محتوى برامج الديجيتال، عبر صفحتها الرسمية على  موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تقديم أميرة أسامة.

وتدور فكرة البرنامج حول الحديث عن كل ما يتعلق بالسيارات وقصص وحكايات هذا المجال، وتناولت الحلقة الأولى حكاية أغلى سيارة في العالم رولز رويس.

txt

"ببساطة".. برنامج ديجيتال جديد عبر صفحة قناة ON فيسبوك

txt

"قصة كليوباترا مع الكحل".. برنامج ديجيتال جديد عبر صفحة قناة ON


يأتي البرنامج في إطار خطة التطوير بإطلاق مجموعة من برامج الديجيتال والمقرر الإعلان عنها تباعا خلال الساعات القليلة المقبلة. 

يذكر أنه قد تم إطلاق برنامج ديجيتال أيضا عبر الصفحة الرسمية لقناة ON تقديم نسمة الشافعي، وبرنامجًا بعنوان "من الآخر" تقديم آدهم مدحت صالح، وبرنامج من تقديم حبيبة عاطف وتناولت في أولى حلقاته الحديث عن قصة كليوباترا مع الكحل؟، وبرنامج أخر بعنوان “ببساطة” تقديم نسمة الشافعي.

تردد قناة ON E الجديد 2023 نايل سات
 

القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 10864.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ON Live الجديد SD و HD نايل سات

القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 10853.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
 

تردد قناة on tv دراما HD الجديد نايل سات
 

اسم القناة: ON Drama.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 10853.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

 

اون برنامج سيارات سيارات رولز رويس برنامج ديجيتال

الأكثر قراءة

وجهة مشرفة.. قصة تحويل العلمين من مدينة ألغام إلى أرض الأحلام

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

الموعد النهائى لإعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة.. مصدر بـ"التعليم" يوضح

بمناسبة المولد النبوى.. تشديد الرقابة على أسواق الحلوى بالغربية

بينها مصر.. 3 بلدان يستحوذون على 57% من الأرصدة التراكمية الواردة للمنطقة العربية

رئيس "مطروح الأزهرية" يبحث مع مديرى التعليم استعدادات العام الدراسى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

بسنت حسن

لا وقت للدموع

د. منى حلمى

أم المصريين.. مكمن شفائى

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار