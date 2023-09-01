الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"قصة كليوباترا مع الكحل".. برنامج ديجيتال جديد عبر صفحة قناة ON

حبيبة عاطف
حبيبة عاطف

أطلقت قناة ON برنامجًا جديدًا من نوع محتوى برامج الديجيتال، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك تقديم حبيبة عاطف وتناولت في أولى حلقاته الحديث عن قصة كليوباترا مع الكحل؟.

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"ببساطة".. برنامج ديجيتال جديد عبر صفحة قناة ON فيسبوك


يأتي البرنامج في إطار خطة التطوير بإطلاق مجموعة من برامج الديجيتال والمقرر الإعلان عنها تباعًا خلال الساعات القليلة المقبلة. 

يذكر أنه قد تم إطلاق برنامج ديجيتال أيضا عبر الصفحة الرسمية لقناة ON تقديم نسمة الشافعي، وبرنامجًا بعنوان "من الآخر" تقديم آدهم مدحت صالح.

تردد قناة ON E الجديد 2023 نايل سات
 

القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 10864.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.


تردد قناة ON Live الجديد SD و HD نايل سات
 

القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 10853.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
 

تردد قناة on tv دراما HD الجديد نايل سات
 

اسم القناة: ON Drama.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 10853.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

اون برنامج ديجيتال حبيبة عاطف كحل كيلو براترا كيلوبترا

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