السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رمضان عبدالمعز: "على الإنسان الرحمة بنفسه حتى فى تطبيق الشرع"

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن أكثر الصفات ذكرًا في القرآن الكريم هي صفة الرحمة كما أنها من أكثر الأخلاق التي ذكرت في القرآن الكريم.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن النبي عليه السلام هو نبي الرحمة، والجنة اسمها رحمة الله، والقرآن الكريم هو رحمة بدليل قوله تعالى "وَنُنـزلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ"، مؤكدًا أن الرحمة لا تنزع إلا من شقي كما قال النبي عليه السلام.

من لا يرحم لا يرحم

وتابع، أن الله رحيم بالناس بدليل قوله تعالى "إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً"، والنبي عليه السلام أكد صفة الرحمة في قوله "من لا يرحم لا يرحم"، ولذا يجب على الإنسان الرحمة بنفسه حتى في تطبيق الشرع بدليل لقول النبي "إن الدين يسر".

رمضان عبدالمعز الرحمة تطبيق الشرع القرآن الكريم الاخلاق النبي عليه السلام

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