الليلة.. فريق "شارموفرز" يشعل مسرح مهرجان العلمين

يختتم فرقة شارموفرز على مسرح العلمين، فعاليات مهرجان العلمين في أولى نسخه، بحفل كبير له يضم الكثير من الأغاني التي تصدرت الترند.



ومن المقرر أن يشارك فريق شارموفرز في مهرجان العلمين الجديدة للمرة الثانية على التوالي، حيث كانت الأولى ضمن تصوير حلقات برنامج "sold out" المذاع عبر منصة "watch it" الرقمية في يوم 25 أغسطس الماضي، ليكون الجمهور على موعد الليلة مع حفل جديد يحييه فريق شارموفرز ضمن فعاليات مهرجان العلمين الذي أقيم في مدينة العلمين في نسخته الأولى لعام 2023.



وأعلن القائمون عن المشاركة الثانية لهم بمهرجان العلمين بإحياء حفل غنائي ضخم، والتي من المقرر إقامتها اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023.

تجدر الإشارة إلى أن موقع تذكرتي كشف عن موعد حفل فرقة "شارموفرز" الغنائي في تمام الثامنة مساء، وتم طرح تذاكر الحفل ضمن فعاليات مهرجان العلمين، عبر موقع "تذكرتي"، وتم تقسيم أسعار تذاكر حفل شارموفرز إلى 4 فئات: الأولى بمبلغ 200 جنيه، والثانية 300 جنيه، والثالثة 400 جنيه، والأخيرة بمبلغ 600 جنيه.

فرقة شارموفرز

تشكلت في القاهرة عام 2012، وتعتبر من أكبر الفرق الموسيقية في مصر. تتكون الفرقة من أحمد بهاء "غناء"، ومحمد العرقان "باص جيتار"، ومحمد لبيب "ساكسفون"، ومصطفى الكرداني "درامز"، وإسلام علي "ترامبت"، وأحمد علي "إيقاع شرقي"، وعادل محمد "إيقاع لاتيني".



أبرز وأشهر أغاني شارموفرز

ومن المقرر أن يبدع فريق شارموفرز بعدد من الأغاني من بينها: "هو انتي جيتي"، وديفا، وانفصام، طبطبلي- من فيلم مرعي البريمو- مع محمد هنيدي · الحمد الله · وبعدين، بتثيري الجدل، ملينا ليه، جي سوي مالاد، كرفان، وغيرها من الأغاني التي اشتهر بها الفريق.