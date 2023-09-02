كيف لبى مهرجان العلمين رغبات جميع الفئات العمرية؟

حقق مهرجان العلمين في نسخته الأولى الذي أقيم فعالياته في مدينة العلمين الجديدة، معادلة صعبة وهي تواجد جميع الفنانين والفنانات العرب والأجانب والشباب والكبار، لتضم الحفلات الموسيقية أجيال مختلفة، إلا أنهم جميعهم تجمعوا تحت شعار "العالم علمين".

ظهر على مسرح مهرجان العلمين، الكثير من الفنانين، أصحاب الزمن الجميل من بينهم الفنان مدحت صالح، والفنان الكبير محمد منير، وحميد الشاعري، والفنانة أنغام، بجانب الكثير من نجوم الزمن الجميل، الذين قدموا ميدلي من الأغاني القديمة التي استمتع بها الحضور، وأشاد بها الجمهور عبر السوشيال بعد مشاهدته من خلال البث الذي قدمته قناة الحياة عبر شاشاتها.

وفي المهرجان ذاته، كان للشباب نصيب من الحفلات، حيث ظهر مطرب الراب ويجز، واليوم سيظهر فرقة شارموفرز على مسرح العلمين، والفنان تامر حسني، والفنان أحمد سعد.

كما كان هناك نصيب الأسد لفرق الأندرجراوند، ومطربين الشعبي الذي أشعلوا العلمين وكان لهم جمهور كبير للغاية من بينهم "كايروكي، ومسلم ودبل زوكش، وعمر كمال وحسن شاكوش.

وقدموا الكثير من الأعمال الفنية المميزة التي يأتي الجمهور خصيصًا لها من جميع أنحاء العالم، ليحقق مهرجان العلمين "المعادلة الصعبة" بتلبية رغبات جميع الفئات العمرية.

وحققت أغاني الفرقة الشبابية نجاحًا كبيرًا، حيث إن الشباب المصري استطاع أن يجد نفسه فيها، لأنها أقرب إلى واقعهم وتفكيرهم من غيرها من الأغاني، كان لهذا النجاح أثر كبير على المشهد الغنائي المصري، لأنهم أبرزوا نوعًا مختلفًا من الغناء العربي.

وتصدرت هذه الحفلات الموسيقية محركات التواصل الاجتماعي وموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وموقع التغريدات المصغر "إكس"، الذي كان معروفًا في الماضي باسم تويتر وتم تغيير اسمه مؤخرًا إلى إكس.