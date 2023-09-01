كايروكى ومسار إجبارى وشارموفرز.. فرق "الأندرجراوند" تنثر إبداعًا فى مهرجان العلمين

حقق مهرجان العلمين "العالم علمين" أرقامًا قياسية في حضور الجمهور للفعاليات والحفلات الغنائية التي أقيمت على مدار الفترة الماضية خاصة بعد مشاركة عدد من فرق الأندرجراوند بحفلاتهم الغنائية رفعت شعار "كامل العدد".

ومن الإيجابيات التي ساهمت في نجاح مهرجان العلمين هي مشاركة أشهر فرق الأندرجراوند في مصر لفعاليات المهرجان ومنهم كل من فرقة كايروكي وفريق مسار إجباري وفريق شارموفرز.

واستطاعت فرق الأندرجراوند أن تحقق أرقامًا قياسية لحضور الجمهور في حفلاتهم الغنائية ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين" لما تتميز به من هذه الفرق بشعبية جماهيرية كبيرة تتخطى الملايين من مختلف الفئات العمرية والمجتمعية.

وتتميز فرق الأندرجراوند بتقديمها موسيقى وكلمات معاصرة تتناسب مع جميع الفئات العمرية من الجمهور، وتحظى موسيقى أغنياتهم بنجاح كبير مما تجذب الملايين من الجمهور لحضور حفلاتهم، وشهد حفل كايروكي الذي أقيم يوم السبت الماضي إقبالًا ضخمًا من قبل الزوار، حيث لم يكن هناك مكان خالٍ في مدينة العلمين بسبب حجم الحضور.

وتصدر حفل فريق كايروكي بمهرجان العلمين الترند الأول على موقع التدوينات القصيرة X "تويتر سابقًا" بعدد كبير من التدوينات، وذلك بالتزامن مع انطلاق الحفل بمهرجان العلمين الجديدة بمدينة العلمين في واحد من أضخم حفلات الموسم.

كايروكي من حفل مهرجان العلمين

واستطاع فريق مسار إجباري أن يبهر جمهور مهرجان العلمين بإطلالة مختلفة وتفاعل الجمهور مع أغنيات الفريق التي أشعلت الأجواء على المسرح.

مسار إجباري من حفل العلمين

موعد حفل فرقة "شارموفرز" الغنائي

ويشارك فريق شارموفرز في مهرجان العلمين الجديدة مرتين المرة الأولى كانت ضمن تصوير حلقات برنامج "سولد أوت" المذاع عبر منصة "ووتش إت" الرقمية في يوم 25 أغسطس الماضي وأعلن القائمون عن المشاركة الثانية لهم بمهرجان العلمين بإحياء حفل غنائي ضخم والتي من المقرر إقامتها غدًا السبت الموافق 2 سبتمبر الجاري.

شارمورز مهرجان العلمين

وأعلن موقع تذكرتي عن موعد حفل فرقة "شارموفرز" الغنائي في تمام الثامنة مساء، وتم طرح تذاكر الحفل ضمن فعاليات مهرجان العلمين، عبر موقع "تذكرتي"، وتم تقسيم أسعار تذاكر حفل شارموفرز إلى 4 فئات: الأولى بمبلغ 200 جنيه، والثانية 300 جنيه، والثالثة 400 جنيه، والأخيرة بمبلغ 600 جنيه.

بوستر حفل شارموفرز بمهرجان العلمين

كايروكي

كايروكي هي فرقة غنائية روك بـدأت بشكل رسمي في 2003 وهي الآن مؤلفة من خمسة أفراد هم أمير عيد (غناء وجيتار)، شريف هواري ( عازف جيتار)، تامر هاشم (عازف درامز)، آدم الألفي (عازف باص جيتار)، شريف مصطفى ( عازف أورج).

وحققت أغاني الفرقة الشبابية نجاحًا كبيرًا، حيث إن الشباب المصري استطاع أن يجد نفسه فيها، لأنها أقرب إلى واقعهم وتفكيرهم من غيرها من الأغاني، كان لهذا النجاح أثر كبير على المشهد الغنائي المصري لأنهم أبرزوا نوعًا مختلفًا من الغناء العربى.

مسار إجباري

يذكر أن فريق مسار إجباري تم تأسيسه في عام 2005 وظهر بصمته على الموسيقى العربية بأنغامه المميزة وكلماته غير التقليدية، اختار الفريق هذا الاسم الساخر اعتراضًا منه على القيود التى يفرضها مجتمعنا على الشباب فى طريقة التفكير والمشاعر أو شكل الملابس ولا يدع أي مساحة للإبداع أو الابتكار، ويظهر ذلك فى اختياراتهم للموسيقى وكلمات أغانيه الساخرة.

شارموفرز

ذكر أن فريق شارموفرز بدأ بعضوين، وهما: "مو العرقان، أحمد بهاء"، ثم تزايد أعضاء الفريق بعد انضمام أعضاء جدد على مدار عام كامل من بداية الفريق وتتكون الفرقة من كل من أحمد بهاء (غناء)، ومحمد العرقان (باص جيتار)، ومحمد لبيب (ساكسفون)، ومصطفى الكرداني (درامز)، وإسلام علي (ترومبت)، وأحمد علي (إيقاع شرقي)، وعادل محمد (إيقاع لاتيني)، أول أغنية لهم باسم "A Chat in".

وحصل الفريق على جائزة The Boisdale Music Award البريطانية العالمية كأفضل فرقة غنائية شبابية على مستوى العالم لعام 2019، بعد منافسة شرسة مع العديد من الفرق الشبابية من مختلف أنحاء العالم.