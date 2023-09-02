السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نائب بالشيوخ: اعتماد الأمم المتحدة نماذج المحاكاة بمنتدى الشباب دليل على تأثيرها

النائب محمد السباعي
النائب محمد السباعي

قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اعتماد الأمم المتحدة نماذج المحاكاة بمنتدى الشباب في شرم الشيخ دليل على دورها المؤثر، حيث إن منتدى شباب العالم يُعد تجربة فريدة.

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المنتدى أصبح منصة حوارية دولية وليس مجرد فعاليات على المستوى المحلى، يطرح فيها الشباب أفكارهم وطموحاتهم نحو المستقبل، مشيرًا إلى وجود العديد من نماذج المحاكاة في مصر، منها برلمان الشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة، والتي احتفلت بمرور 20 عامًا على إنشائه، وكذا نموذج محاكاة مجلس الشيوخ.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وهو مؤمن بالشباب ودورهم في الجمهورية الجديدة، وهذا الاهتمام ظهر جليًا في مؤتمرات الشباب المحلية والتواصل معهم باستمرار، لافتًا إلى أن الشباب يمثل نسبة 60% من الشعب المصرى لمن هم دون الـ40 عامًا.

النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ ٣سنوات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نماذج المحاكاة منتدى الشباب العالم

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