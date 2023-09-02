إيلون ماسك: بايدن يدمر الشرعية الديمقراطية في الولايات المتحدة

واصل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لليوم الثاني على التوالي، مهاجمة الرئيس جو بايدن، مؤكدا أن ما حذر منه الكاتب مايكل شيلينبرجر من أن بايدن سيدمر الشرعية في الولايات المتحدة، قد حدث.

وكان شيلينبرجر كتب على موقع "إكس" في وقت سابق، أن أسس النظام القانوني الأمريكي في العدالة والقانون تتعرض لـ"تهديد خطير".

كما وافق إيلون ماسك على أطروحة شيلينبرجر، القائلة، إن وزارة العدل الأمريكية "تمنع بشكل فعال محاكمة نجل الرئيس، هانتر بايدن، بينما تسعى إلى سجن منافس بايدن السياسي، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب"، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية.

وفي سبتمبر2020، كشف تقرير صادر عن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأمريكيين أن هانتر بايدن ورفاقه متورطون مع أفراد أجانب في معاملات مالية مشكوك فيها بملايين الدولارات.

ماسك: بايدن يصلح لدور الغول في "حارس السرداب"

وانتقد مالك موقع "إكس" أمس الجمعة، الرئيس جو بايدن، وزعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، معتبرا أنهما يصلحان في سنهما هذا للعب دور البطولة في مسلسل الرعب "حكايات من السرداب".

وكتب ماسك في تعليقه على صورة للزعيم "المتجمد" للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل البالغ 81 عاما قائلا: "يمكن لماكونيل وبايدن بدون المكياج والتجميل ومؤثرات الكاميرا أداء دور حارس السرداب في مسلسل "حكايات من السرداب" التلفزيوني الشهير".

وفي تغريدة أخرى وصف ماسك، ماكونيل بـ"الرجل الفقير" الذي حان وقت تقاعده، مضيفا أنه "وصمة عار على الوطن".

وظهر ماكونيل صامتا ومتلعثما أثناء مؤتمر صحفي عندما سئل عن خططه للترشح لإعادة انتخابه عام 2026.

ولم تتمكن مساعدة ماكونيل التي كررت السؤال بصوت عال مباشرة على مسمعه، من إخراجه من ذهوله.

وتعرض ماكونيل لنفس الحالة في يوليو الماضي، عندما "تجمد" أثناء مؤتمر صحفي أيضا.

ويعد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أكبر رئيس سنا في تاريخ الولايات المتحدة.